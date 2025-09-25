Не тільки червоні гвоздики. Які квіти підійдуть для похорону і що вони означають

Між штучним і живими квітами краще надати перевагу другим

Досить часто на поховання заведено приносити квіти: хтось обирає живі, а хтось штучні. Однак виникає питання: які ж краще квіти обрати, а які — табу.

"Телеграф" розповість, які квіти заведено приносити на поховання та про їх символізм. Зауважимо, що у виборі між штучними і живими квітами, краще відмовитись від перших, адже вони сильно шкодять екології.

Які квіти краще обрати на похорон

Квіти — один з важливих атрибутів похорону, вони мають великий символізм і можуть передавати певні меседжі. Краще віддавати перевагу живим квітам, а не штучним, які забруднюють середовище і виглядають застаріло.

Зазвичай, квіти на похорон приносять у парній кількості, тобто 4, 6, 8 тощо. Хоча іноді використовують і одну квітку, особливо, якщо йдеться про троянди. Такі композиції не обгортають у поліетилен і не формують пишні букети. Краще використати чорну стрічку і ніяких прикрас, зелені тощо.

Троянди на труні на похороні

Фактично букети на похорон — це скоромні і виточені квіти, без пафосу та привернення уваги.

Що означають квіти на похороні:

троянда червона – пристрасне кохання;

троянда рожева – дружба;

троянда біла – чистота;

мак – втіха, а також символ полеглих на війні або ветеранів;

лілія калла – шлюб та вірність;

соняшник – захоплення;

півонія – зцілення;

ромашка – невинність;

гортензія – наполегливість;

гладіолус – сила характеру;

гвоздика червона — яскравість;

гвоздика рожева – вдячність;

гвоздика біла – спогад;

дельфініум – чистота душі;

орхідея – ніжна краса.

Хризантеми на похорон

Під час формування букетів з цих квітів не слід використовувати форму шару, тому флористи надають перевагу пірамідальним та ромбоподібним композиціям.

Найчастіше траурні букети роблять із:

гвоздик;

орхідей;

троянд;

лілій;

хризантеми.

Троянди на похорон

Перевага віддається цим квітам, бо вони досить стійкі і тривалий час зберігають гарний вигляд. Але їх слід приносити у невеликий кількості, ніяких пишних букетів.

Що означають кольори квітів на похоронах:

червоний — універсальний колір, уособлює глибокий сум через втрату;

жовтий — гіркота за минулим, вважається символом розлуки;

білий – символ безгрішності;

темно-бордовий – високий рівень болю;

синій — гірка втрата;

помаранчевий — уособлення страждань.

