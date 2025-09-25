Не тільки червоні гвоздики. Які квіти підійдуть для похорону і що вони означають
Між штучним і живими квітами краще надати перевагу другим
Досить часто на поховання заведено приносити квіти: хтось обирає живі, а хтось штучні. Однак виникає питання: які ж краще квіти обрати, а які — табу.
"Телеграф" розповість, які квіти заведено приносити на поховання та про їх символізм. Зауважимо, що у виборі між штучними і живими квітами, краще відмовитись від перших, адже вони сильно шкодять екології.
Які квіти краще обрати на похорон
Квіти — один з важливих атрибутів похорону, вони мають великий символізм і можуть передавати певні меседжі. Краще віддавати перевагу живим квітам, а не штучним, які забруднюють середовище і виглядають застаріло.
Зазвичай, квіти на похорон приносять у парній кількості, тобто 4, 6, 8 тощо. Хоча іноді використовують і одну квітку, особливо, якщо йдеться про троянди. Такі композиції не обгортають у поліетилен і не формують пишні букети. Краще використати чорну стрічку і ніяких прикрас, зелені тощо.
Фактично букети на похорон — це скоромні і виточені квіти, без пафосу та привернення уваги.
Що означають квіти на похороні:
- троянда червона – пристрасне кохання;
- троянда рожева – дружба;
- троянда біла – чистота;
- мак – втіха, а також символ полеглих на війні або ветеранів;
- лілія калла – шлюб та вірність;
- соняшник – захоплення;
- півонія – зцілення;
- ромашка – невинність;
- гортензія – наполегливість;
- гладіолус – сила характеру;
- гвоздика червона — яскравість;
- гвоздика рожева – вдячність;
- гвоздика біла – спогад;
- дельфініум – чистота душі;
- орхідея – ніжна краса.
Під час формування букетів з цих квітів не слід використовувати форму шару, тому флористи надають перевагу пірамідальним та ромбоподібним композиціям.
Найчастіше траурні букети роблять із:
- гвоздик;
- орхідей;
- троянд;
- лілій;
- хризантеми.
Перевага віддається цим квітам, бо вони досить стійкі і тривалий час зберігають гарний вигляд. Але їх слід приносити у невеликий кількості, ніяких пишних букетів.
Що означають кольори квітів на похоронах:
- червоний — універсальний колір, уособлює глибокий сум через втрату;
- жовтий — гіркота за минулим, вважається символом розлуки;
- білий – символ безгрішності;
- темно-бордовий – високий рівень болю;
- синій — гірка втрата;
- помаранчевий — уособлення страждань.
