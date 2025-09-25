Рус

Не тільки червоні гвоздики. Які квіти підійдуть для похорону і що вони означають

Тетяна Крутякова
Які квіти не можна приносити на похорон Новина оновлена 25 вересня 2025, 13:45
Які квіти не можна приносити на похорон. Фото Колаж "Телеграфу"

Між штучним і живими квітами краще надати перевагу другим

Досить часто на поховання заведено приносити квіти: хтось обирає живі, а хтось штучні. Однак виникає питання: які ж краще квіти обрати, а які — табу.

"Телеграф" розповість, які квіти заведено приносити на поховання та про їх символізм. Зауважимо, що у виборі між штучними і живими квітами, краще відмовитись від перших, адже вони сильно шкодять екології.

Які квіти краще обрати на похорон

Квіти — один з важливих атрибутів похорону, вони мають великий символізм і можуть передавати певні меседжі. Краще віддавати перевагу живим квітам, а не штучним, які забруднюють середовище і виглядають застаріло.

Зазвичай, квіти на похорон приносять у парній кількості, тобто 4, 6, 8 тощо. Хоча іноді використовують і одну квітку, особливо, якщо йдеться про троянди. Такі композиції не обгортають у поліетилен і не формують пишні букети. Краще використати чорну стрічку і ніяких прикрас, зелені тощо.

Троянди на труні на похороні
Троянди на труні на похороні

Фактично букети на похорон — це скоромні і виточені квіти, без пафосу та привернення уваги.

Що означають квіти на похороні:

  • троянда червона – пристрасне кохання;
  • троянда рожева – дружба;
  • троянда біла – чистота;
  • мак – втіха, а також символ полеглих на війні або ветеранів;
  • лілія калла – шлюб та вірність;
  • соняшник – захоплення;
  • півонія – зцілення;
  • ромашка – невинність;
  • гортензія – наполегливість;
  • гладіолус – сила характеру;
  • гвоздика червона — яскравість;
  • гвоздика рожева – вдячність;
  • гвоздика біла – спогад;
  • дельфініум – чистота душі;
  • орхідея – ніжна краса.
Хризантеми на похорон
Хризантеми на похорон

Під час формування букетів з цих квітів не слід використовувати форму шару, тому флористи надають перевагу пірамідальним та ромбоподібним композиціям.

Найчастіше траурні букети роблять із:

  • гвоздик;
  • орхідей;
  • троянд;
  • лілій;
  • хризантеми.
Троянди на похорон
Троянди на похорон

Перевага віддається цим квітам, бо вони досить стійкі і тривалий час зберігають гарний вигляд. Але їх слід приносити у невеликий кількості, ніяких пишних букетів.

Що означають кольори квітів на похоронах:

  • червоний — універсальний колір, уособлює глибокий сум через втрату;
  • жовтий — гіркота за минулим, вважається символом розлуки;
  • білий – символ безгрішності;
  • темно-бордовий – високий рівень болю;
  • синій — гірка втрата;
  • помаранчевий — уособлення страждань.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає колір труни і який краще обрати.

