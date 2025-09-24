Колір труни обирають не просто так: у чому різниця і що він означає

Ритуальна індустрія пропонує широку палітру, а в давнину використовували не всі кольори

Поховання померлих у труні має свої традиції по всьому світу. Гроби можна побачити червоного, білого чи чорного забарвлення. Такі кольори з давніх давен ототожнювалась із кров’ю, саваном та землею й вважалась траурною.

"Телеграф" розповість, що означають кольори труни у різних країнах. Варто зазначити, що найбільш розповсюдженою моделлю домовини є сколочений з дошок дерев’яний короб певних форм, яку потім оббивають тканиною, покривають лаком чи фарбують емаллю.

Білий колір як символ переходу в інший світ

У слов'янській традиції Смерть зображували як літню жінку у білих одежах із сивим волоссям. Світлий колір асоціюється з потойбіччям невипадково, адже після смерті кров відходить від шкіри, надаючи тілу надприродної блідості, пише ritual24.kiev.

Біла Труна

В азіатських країнах білий досі залишається траурним кольором. У Індії та Японії жалобники приходять на похорон у білому одязі, труну виносять через білі ворота, а поминальні страви також світлого кольору — курятина, сало, рис та біла риба.

Чорний — колір середньовічної скорботи

Темний траурний колір укорінився в Європі через середньовічні лиха. Чума, голод та війни косили людей масово. Небіжчиків виносили на чорних носилках, а всі учасники похоронної процесії вдягалися у темні шати.

Чорна труна

Сьогодні чорний залишається класичним кольором жалоби у західному світі, хоча в Україні також це вважається кольором жалоби. Дозволяються лише скромні темні прикраси — вуалетка, броша або запонки з чорною емаллю.

Червоний — кров революцій і влади

Кривавий колір набув траурного значення через асоціації з революційними жертвами. Від Французької революції до українського Майдану червоний символізує пролиту за ідеали кров.

У радянські часи партійних діячів ховали у червоних трунах, оббитих кумачем. Кармінові гроби з чорним декором досі популярні у ритуальній сфері.

Червона труна

Сучасне різнобарв'я поховальних традицій

Сьогодні ритуальна індустрія пропонує широку кольорову палітру. Світлі тони — оливковий, бузковий, срібний — традиційно обирають для молодих померлих. Насичені кольори — синій, фіолетовий, бордовий — частіше використовують для людей поважного віку. Мусульманська традиція передбачає поховання у зелених труднах, що символізує райські сади ісламу.

Раніше "Телеграф" писав, як працює Одеський крематорій та скільки коштує прощання.