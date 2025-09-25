Легендарна Nokia 1100 пройшла випробування водою: чи вцілів телефон після 15 років у морі (відео)

Легендарна Nokia 1100 пролежала в морі понад 15 років і збереглася

Водні глибини часто зберігають не тільки загублені прикраси. У мережі з’явилося відео з телефоном, який дивом витримав випробування морем. Йдеться про легендарну Nokia 1100, що пролежала у воді більше ніж півтора десятиліття.

Попри бруд і окислення, пристрій майже повністю зберігся: чохол не розлізся навіть після тривалого перебування в жорстких умовах, та на екрані замість звичного монохромного інтерфейсу — бульки повітря. Щоб відкрити "змійку" застібки, довелося скористатися плоскогубцями — металеві елементи сильно зруйнувала корозія. Відкривати телефон довелось в рукавичках — він був дуже брудний.

Nokia 1100 вважається одним із наймасовіших мобільних телефонів в історії. Його випуск стартував у 2003 році. Конкретно цей телефон був зроблений в Угорщині. Загалом тираж сягнув близько 250 мільйонів екземплярів.

Версії Nokia 1100

Модель здобула популярність завдяки простоті, міцності та довготривалій автономності: батарея працювала до 400 годин у режимі очікування. Телефон мав монохромний дисплей.

Разом із апаратом збереглася й сім-картка — не менш культова SIM-SIM від UMC SIM. Під відео з телефоном люди активно залишають свої коментарі та діляться спогадами про реальну витривалість "Нокії" та порадами.

Обговорювали і перші телефони людей загалом. Є й ті в кого такі Nokia 1100 досі працюють.

Nokia 1100 - унікальний телефон, вважають в мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що українець знайшов дуже потрібний "гаджет" для епохи свічок. Він допомагав гасити свічки, не задуваючи їх.