П’яний коп вбив 5-річну дитину. Чим закінчилася трагедія, яка сколихнула Україну

Копи у подвір'ї влаштували тир: розвага закінчилась трагедією

Вбивство 5-річного Кирила Тлявова сколихнуло у 2019 році всю Україну. Адже дитину застрелив поліцейський, який ще й до того ж був п'яним. Чоловік отримав за це всього лише 4 роки тюрми.

Факти:

П’яний поліцейський смертельно поранив 5-річного Кирила Тлявова.

Коп, який здійснив смертельний постріл, отримав 4 роки тюрми.

Вирок у справі Кирила Тлявова викликав обурення, апеляція досі триває.

Вбивство 5-річного Кирила

Трагедія з Кирилом Тлявовим сталась 31 травня 2019 року. Тоді хлопчик отримав кульове поранення в голову, однак лікарям не вдалось його врятувати. За даними слідства, п'яні поліцейські у житловому районі Переяслав-Хмельницького стріляли по металевим бляшанкам. Одна з куль зрикошетила і потрапила у дитину. Близько 16 години дня до районної лікарні Кирила привезли батьки.

Кирило Тлявов

Спочатку копи казали, що хлопчик послизнувся і вдарився головою, але рентген показав інше. Лікарі чітко побачили кулю та характерний для неї отвір. Підтвердила ці факти і гільза, яку згодом знайшли на місці злочину. Також там виявили й інші сліди саморобного тиру: бляшанки, стакани та патрони.

"Зі слів батьків, дитина на їхніх очах упала і отримала травму, — розповів Громадському Сергій Князєв, який на момент вбивства Кирила очолював Національну поліцію України. — Обставини, характер травми ніхто не міг сказати. Після цього слідчо-оперативна група спільно з місцевим прокурором оглянули місце падіння. Склали протокол, вивчили місце. Лікарі викликали у цей час нейрохірурга з Києва — це вже був вечірній час".

Іван Приходько та Володимир Петровець (справа на ліво)

Однак хірурги не змогли витягнути кулю, тому Кирила вночі 1 червня терміново повезли до Києва. В той же час копів, які стріляли по бляшанках затримала поліція, виявилось, що вони переховувались. За даними слідства, на момент скоєння злочину копи не були на службі і стріляли не з табельної зброї. Вони святкували за містом випускний своїх дітей, напилися і вирішили влаштувати тир, який закінчився трагедією.

Вже 3 червня Кирило Тлявов помер і почалося слідство за фактом його загибелі зі звинуваченням у вбивстві з необережності.

Затяжне слідство і дивний вирок суду

Після смерті 5-річної дитини двом копам Івану Приходьку та Володимиру Петровцю оголосили підозру і відкрили кримінальне провадження. Але слідство, на перший погляд, досить прозорої справи затягнулось на роки. А вже у травні 2020 Володимир Петровець та Дмитро Кривошея (ще один фігурант справи) вийшли із СІЗО під заставу у 273 тисячі гривень.

Іван Приходько у суді

Затриманим залишився лише Приходько, який безпосередньо стріляв із пістолета Флобера, куля від якого зрикошетила в Кирила. Тодішній генпрокурор Ірина Венедіктова обіцяла довести справу до вироку суду, але пішла з посади раніше.

В результаті тільки у 2023 році фігуранти справи почули вироки. Слідству і суду знадобилось майже 4 роки, аби визначитись з покаранням, яке вразило багатьох.

Вроки суду:

Іван Приходько отримав 4 роки тюрми за неумисне вбивство дитини, однак, враховуючи час під вартою, йому залишалось відсидіти кілька місяців. З нього також стягнули 135 тисяч гривень — компенсація державі та 1 млн грн — моральна шкода родичам.

Володимир Петровець — був звільнений під заставу з іспитовим строком на 2 роки. Його суд визнав винним у зберіганні зброї.

Дмитро Кривошея та син Петровця — виправдано через недоведеність винуватості.

Прокуратура подала апеляцію в цій справі, але станом на 2025 Київський апеляційний суд проводить перегляд справи — вже протягом півтора року.

Кирило з мамою

Копи і не тільки: що відомо про основних обвинувачений у справі вбитого Кирила Тлявова

Іван Приходько — експоліцейський Переяслава-Хмельницького. Слідство визнало його винним у вбивстві з необережності і засудило до 4 років тюрми.

Іван Приходько

Володимир Петровець — чинний коп на момент злочину. Брав участь у стрілянині, але не здійснив постріл, який вбив 5-річного хлопчика. Засудили за зберігання зброї.

Володимир Петровець

Дмитро Кривошей — місцевий житель, цивільний, друг обвинувачуваного. Був на місці злочину під час його скоєння, але його роль в ньому не доведена судом.

Син Петровця (неповнолітній на момент події) — перебував на місці злочину під час стрілянини. Слідство спочатку підозрювало у хуліганстві, а потім суд визнав невинуватим.

