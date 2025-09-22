Таємничий "Зая" чи сирієць-втікач? З'явилися важливі деталі вбивства студентки в Дніпрі, яку знайшли у валізі

"Телеграф" розкриває невідомі раніше деталі розслідування вбивства 19-річної Дарії Білоус, яку знайшли мертвою в валізі у Дніпрі в січні 2019 року.

Минуло майже сім років з того моторошного дня, коли в Дніпрі біля житлового будинку знайшли валізу з тілом 19-річної студентки Дарії Білоус. Та через певний час справа, що вразила всю Україну своєю жорстокістю, забулася, як і десятки інших вбивств.

"Телеграф" розповідає про те, як просувається розслідування справи, чи спіймали підозрюваного, та які нові подробиці вдалося з'ясувати журналістам про цей резонансний злочин.

Вбивство шокувало всю Україну

Дарія Білоус - фото з соцмереж

4 січня 2019 року жителі Дніпра виявили біля будинку № 12 на проспекті Героїв валізу з тілом молодої дівчини. Експертиза показала, що 19-річна Дарія Білоус померла від удушення. Слідство одразу кваліфікувало злочин як умисне вбивство за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Тіло Дарії Білоус у валізі

Під час досудового розслідування поліція встановила особу підозрюваного, проте довгий час його особистість залишалася таємницею. Як вдалося дізнатися "Телеграфу", підозрюваним виявився громадянин Сирійської Арабської Республіки, який покинув територію України одразу після вчинення злочину.

У цьому смітнику знайшли тіло Дарії Білоус

Трагічна історія дівчини, яка шукала любові

Фото Дарії Білоус з соцмереж

Дарія Білоус мала важке життя ще до того фатального січня 2019 року. Дівчина росла в багатодітній родині на Харківщині, де мати виховувала п'ять доньок від різних чоловіків. У 15 років Дарію зґвалтував високопоставлений чиновник, але справедливості вона не дочекалася. Мати не підтримала доньку в найскрутніший момент, за що Дарія через рік позбавила її батьківських прав. Про це мама сама говорила у передачі "Говорить Україна".

Дім у селі, де проживала Дарія

Останні два роки свого життя студентка провела в прийомній родині. Вона навчалася в коледжі Дніпра, мешкала в гуртожитку. За словами знайомих, дівчина була доброю та сильною духом, але водночас депресивною — через нерозділене кохання.

"Краса – до вечора, доброта – до смерті", – написала Дарія під одним зі своїх постів у соціальних мережах. Ця фраза виявилася пророчою.

Дарія Білоус - фото з соцмереж

Дарія вела досить вільний спосіб життя. За словами подруг, вона могла поміняти з десяток хлопців за два тижні, не відмовлялася брати у молодих людей гроші, часто ходила з ними в кафе та клуби. Іноді дівчина розплачувалася з позичальниками інтимом.

"Вона могла просто подзвонити чоловікові і попросити зайняти, наприклад, 2 тисячі гривень. Вона їх ніколи не повертала, а чоловіки розуміли, що дівчина розплатиться сексом", – розповідала журналістка, яка займалася розслідуванням справи.

Новорічні свята з таємничим іноземцем: як минули останні дні життя Дарії

Дарія Білоус

Останні дні свого життя Дарія провела в Києві, де святкувала Новий рік. 25 грудня 2018 року вона показала сестрі фотографію з чоловіком, який був старший за неї років на десять, і попросила нікому її не показувати. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнесмен з Ізраїлю на ім'я Зая, який був одруженим, писали тоді "Факти".

30 грудня Дарія попросила сестру передати її тодішньому хлопцеві, що Новий рік зустрічатиме з родиною. Насправді ж вона відзначала свято з ізраїльтянином у готелі "Україна" в Києві.

Дарія Білоус з ізраїльтянином Зая

Останній раз з дівчиною спілкувалися 3 січня 2019 року. Тоді вона повідомила, що з нею все гаразд і вона їде додому. Наступного дня її телефон було вимкнуто. А 4 січня тіло студентки знайшли в валізі біля житлового будинку в Дніпрі.

Цікаво, що 11 січня – через тиждень після виявлення тіла – таємничий Зая видалив Дарію зі списку друзів у соціальних мережах. Під час спілкування з журналістами чоловік спочатку підтвердив, що святкував Новий рік у Києві, але потім почав змінювати покази та навіть запитав, чи не з поліції його співрозмовниця.

Досудове розслідування зупинили: чому

Фото Дарії Білоус з соцмереж

Ексклюзивно "Телеграфу" вдалося отримати офіційну відповідь від Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. За словами заступника начальника управління підполковника поліції Леоніда Ліспуха, справу ведеться групою слідчих відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи.

Відповідь поліції щодо вбивства Дарії Білоус

За пів року після вбивства дівчини, 26 липня 2019 року слідчий оголосив підозрюваного в міжнародний розшук. Інформацію про нього внесли до обліків Генерального секретаріату Інтерполу через публікацію "Червоного оповіщення Інтерполу". Це найвища форма міжнародного розшуку, яка означає, що особу активно шукають правоохоронці всього світу.

Як кажуть у поліції, станом на вересень 2025 року до органу досудового розслідування не надходило жодної інформації про встановлення місця знаходження та затримання підозрюваного. Ймовірно, можливий вбивця перебуває за кордоном і ретельно ховається. Досудове розслідування зупинене на підставі пункту 2 частини 1 статті 280 Кримінально-процесуального кодексу України через оголошення підозрюваного в розшук.

Вбивці Дарії Білоус повідомили про підозру

Примітно, що у відкритій базі Інтерполу немає жодного громадянина Сирії, якого розшукує Україна. Проте це не означає, що такого розшуку не існує. Інтерпол публікує витяги з повідомлень на своєму сайті лише у випадках, коли країна-заявник спеціально просить про це. Зазвичай це робиться, коли потрібна допомога громадськості у розшуку особи або якщо ця особа становить загрозу громадській безпеці.

За словами ветерана карного розшуку підполковника Валерія Сенченка, якщо підозрюваний є громадянином країни, з якою Україна не має угоди про екстрадицію, то перспективи його повернення для відбування покарання є мінімальними.

Як виглядала Дарія Білоус

Справа Дарії Білоус залишається однією з найрезонансніших нерозкритих злочинів останніх років. Мати дівчини каже, що досі щодня приходить на могилу доньки, яка похована в весільній сукні за її ж вимогою.

Слідство в справі формально триває, але фактично зупинилося через неможливість знайти підозрюваного. Чи дочекається справедливості родина загиблої студентки – покаже час.

Нагадаємо, "Телеграф" також розповідав, хто вбиває українок за кордоном і чому наші жінки стають жертвами жорстоких злочинців у Європі та США.