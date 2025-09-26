The Rasmus разом із Good Donations та Atlas Festival передали спеціальні хірургічні інструменти вартістю 3,5 млн грн для дитячої лікарні "Охматдит"

У липні 2025 року фінський гурт The Rasmus, який став амбасадором благодійного фонду Good Donations під час Atlas Festival, долучився до збору коштів на підтримку українських лікарень. Спільними зусиллями було зібрано 3 565 000 грн, вагомий внесок у цей збір зробили Atlas Festival та Blockbuster Mall, на території якого проходив фестиваль.

На ці кошти були замовлені та придбані сучасні високоякісні хірургічні набори з Німеччини. Це обладнання вже доставлене в Україну та передане лікарям Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Для медиків, які щодня рятують життя дітей, якість і надійність інструментів має вирішальне значення.

Ідея збору виникла в організаторів фестивалю влітку, коли The Rasmus активно підтримали ініціативу Good Donations на Atlas Festival 2025. Як хедлайнери фестивалю, музиканти не лише виступили на сцені, а й долучилися до благодійних активностей: автограф-сесії, розіграшу унікальних лотів та особистого візиту до "Охматдиту".

Під час зустрічі з лікарями музиканти підкреслили:

"Медики, які працюють тут, — справжні герої. Вони надають допомогу навіть під час повітряних тривог і ракетних атак. Ми були вражені їхнім професіоналізмом. Дуже важливо, щоб вони мали обладнання, яке відповідає їхньому рівню. Бо ці лікарі можуть зробити ще більше, якщо матимуть усе необхідне".

Офіційна передача інструментів відбулась 25 вересня. Попри концертний тур, гурт The Rasmus приєднався до події онлайн та особисто поспілкувався з командою лікарів "Охматдиту".

Також гурт випустив 26 вересня короткий документальний фільм про свою подорож до України, візит до "Охматдиту" та виступ на фестивалі Atlas. Всі гроші від монетизації на YouTube будуть передані фонду Good Donations.

Фонд Good Donations висловлює щиру подяку кожному, хто долучився до збору:

"Разом ми змогли подарувати лікарям інструменти, що дарують шанс на життя дітям та надію їхнім родинам".