The Rasmus вместе с Good Donations и Atlas Festival передали специальные хирургические инструменты стоимостью 3,5 млн грн для детской больницы "Охматдет"

В июле 2025 года финская группа The Rasmus, ставшая послом благотворительного фонда Good Donations во время Atlas Festival, присоединилась к сбору средств в поддержку украинских больниц. Совместными усилиями было собрано 3 565 000 грн, весомый вклад в этот сбор внесли Atlas Festival и Blockbuster Mall, на территории которого проходил фестиваль.

На эти средства были заказаны и приобретены современные высококачественные хирургические наборы из Германии. Это оборудование уже доставлено в Украину и передано врачам Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Для медиков, ежедневно спасающих жизни детей, качество и надежность инструментов имеет решающее значение.

Идея сбора возникла у организаторов фестиваля летом, когда The Rasmus активно поддержали инициативу Good Donations на Atlas Festival 2025. Как хедлайнеры фестиваля, музыканты не только выступили на сцене, но и приобщились к благотворительным активностям: автограф-сессии, розыгрышу уникальных лотов и личному визиту в "Охматдет".

Во время встречи с врачами музыканты подчеркнули:

"Медики, которые работают здесь, — настоящие герои. Они оказывают помощь даже во время воздушных тревог и ракетных атак. Мы были поражены их профессионализмом. Очень важно, чтобы у них было оборудование, соответствующее их уровню. Потому что эти врачи могут сделать еще больше, если будут иметь все необходимое".

Официальная передача инструментов прошла 25 сентября. Несмотря на концертный тур, группа The Rasmus присоединилась к событию онлайн и лично пообщалась с командой врачей "Охматдета".

Также группа выпустила 26 сентября короткий документальный фильм о своем путешествии в Украину, визите в "Охматдет" и выступлении на фестивале Atlas. Все деньги от монетизации на YouTube будут переданы фонду Good Donations.

Фонд Good Donations выражает искреннюю благодарность каждому, кто присоединился к сбору:

"Вместе мы смогли подарить врачам инструменты, дающие шанс на жизнь детям и надежду их семьям".