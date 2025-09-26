Сильні заморозки та сніг. Коли та де сильно зіпсується погода в Україні
Похолодання в Україні посилиться
Різке похолодання в Україні досить скоро зміниться на сильні заморозки, які протримаються кілька днів. Однак вдень температура сягатиме до +15 градусів в певних регіонах
Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозом синоптиків, вже наступного тижня в Україні будуть заморозки та сніг. Але дані порталу регулярно оновлюється, тому прогноз може змінитись
Коли в Україні будуть заморозки і сніг
У середу, 1 жовтня, на заході країни прогнозуються перші заморозки. Адже в гірських регіонах стовпчик термометра сягне 0 градусів. Така температура протримається до ранку, пізніше почне теплішати. Так, вдень на заході та півночі синоптики прогнозують від +6 до +12 градусів, в інших областях — до + 14 градусів.
Однак у гірських регіонах нульова температура триматиметься майже весь день. Там же синоптики прогнозують і перший сніг, а в інших областях — дощитиме.
У четвер, 2 жовтня, заморозки на заході України тільки посиляться. Там стовпчик термометра впаде до -1 градуса зранку, а вдень повітря прогріється до 0 градусів. На більшості територій країни температура коливатиметься від +10 до +16 градусів. Опади прогнозуються у гірських областях — невеликий сніг.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Україну накрили перші заморозки. У мережі вже діляться фото і відео.