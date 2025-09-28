З Днем донечки! Теплі привітання у листівках і картинках для найріднішої дівчинки

Скажіть своїй донечці, як сильно ви її любите

Цієї неділі, 28 вересня, у світі відзначають День доньки — свято, яке з’явилося як спосіб нагадати батькам і дітям про найцінніше: любов, довіру та підтримку в родині. Його сенс — показати, наскільки важливими є наші рідні і дати ще один привід сказати просте, але щире "я тебе люблю".

Для батьків це нагода пригадати, наскільки донька змінила їхнє життя, а для дітей — відчути особливу цінність своєї присутності у світі. День доньки — чудова нагода провести час із сім'єю.

Привітати доньку можна по-різному: подарувати маленький сюрприз, провести разом час, написати теплий лист чи просто обійняти й сказати добрі слова. Адже для кожної дівчинки — незалежно від віку — найголовніше знати, що її люблять і цінують.

"Телеграф" підготував для вас красиві листівки, щоб ви могли привіти своїх любих донечок зі святом. Надішліть яскраву листівку у месенджері своїй дитині і нагадайте, як сильно ви її любите.

Привітайте донечку зі святом 28 вересня

Привітання у картинках з Днем доньки 2025

Листівки для привітання з Днем доньки

Привітайте свою любу донечку

Листівки для донечки у свято

Привітання у картинках з Днем донечки

Сьогодні також вшановується пам'ять Харитона Сповідника. "Телеграф" ділився, що не можна робити в цей день.