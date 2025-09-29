Укр

Предки любили пускать газы? Какая красноречивая украинская фамилия может вызвать улыбку

Марина Ищенко
Украинская фамилия Дармопук удивит своим происхождением
Предки могли иметь еврейские корни, а родовое имя образовалось от прозвища

Украинские фамилии вызывают смех и удивление своим звучанием. Среди таких есть фамилия Дармопук.

"Телеграф" поведает, что о нем понятно. А также сколько людей в Украине его есть.

Сколько носителей фамилии Дармопук в Украине.

По данным портала "Родни", фамилия Дармопук насчитывает 104 носителя. Большинство из них проживает в западных регионах страны. Наибольшая концентрация носителей этой фамилии наблюдается во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Происхождение фамилии Дармопук

Эта необычная фамилия имеет интересную этимологию, которая пошла корнями в древние времена. Скорее всего, прозвище Дармопук сначала указывало на человека, который тщетно тратил свои силы или время. То есть это мог быть кто-то, кто занимался делами, не приносившими реальной пользы или ожидаемого результата — действием, которое образно говоря "пукала" или "лопала" зря.

Другая версия связывает происхождение этой фамилии с человеком, который получал что-то "даром", возможно, не прилагая особых усилий, или когда полученное оказывалось бесполезным и ничтожным. Также не исключено, что прозвище могло быть связано с каким-то характерным звуком или процессом, который в народном воображении ассоциировался с выпуском газа.

Кроме того, фамилия может иметь еврейское происхождение. Вероятно, оно предстало как прозвище, связанное с бытовым или ироническим определением. Ввиду необычной структуры (компоненты "даром-" и "пук").

Обратите внимание! В материале речь не идет об оскорблении или высмеивании носителей этой фамилии. "Телеграф" постоянно исследует фамилии и рассказывает своим читателям об истории происхождения родовых имен. Так, недавно мы рассказывали о фамилии Недайборщ — хоть она и звучит в отрицательном оттенке, но его значение точно удивит.

