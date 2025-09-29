Гнилі яблука можуть занапастити ваш сад: чому не можна залишати зіпсовані плоди під яблунею

Ці поради допоможуть вберегти ваш садок від шкідників та хвороб

Осінь — час збирати врожай не лише на городі, а й у саду. До жовтня дозріває багато сортів яблук, проте частина плодів через хвороби та шкідників опадають і гниють ще до збирання. Після того як зберете фрукти, подбайте про те, щоб усунути з саду гнилі залишки.

"Телеграф" розповість, чому не можна залишати гнилі яблука в саду і яку шкоду вони можуть завдати.

Як можуть зашкодити гнилі яблука?

Після збирання врожаю яблук обов’язково зберіть і утилізуйте гнилі плоди, оскільки вони можуть нашкодити яблуні та саду в цілому. Про це у своєму відео на тік-ток розповіла досвідчена дачниця Олеся Василівна. Жінка стверджує, що в гнилих яблуках часто зимують личинки шкідників, а сама гнилизна з яблук може вражати ґрунт під деревами і, відповідно, це шкодитиме майбутньому врожаю.

За словами авторки відео, на гнилих яблуках розвиваються грибкові хвороби. Якщо не зібрати зіпсовані плоди з-під яблуні, наступного року гнилих фруктів буде ще більше, і вони будуть червиві.

Утилізувати гнилі яблука можна компостуванням після термічної обробки або просто вивізши на звалище. Таким чином ви захистите свій сад від грибкових хвороб та шкідників.

