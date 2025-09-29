Його називають Подільський Версаль: в Україні є незвичайний палац, який варто відвідати восени (фото)
Це місце зачаровує своєю величною красою
Палац Потоцьких в Тульчині – особлива туристична принада, яка входить до списку "Семи чудес Вінницької області". Його називають Подільським Версалем, і він збирає відвідувачів не лише з України, а й з-за кордону. "Телеграф" побував на території Палацу Потоцьких у Тульчині і показує ексклюзивний фоторепортаж із цього місця.
Що варто знати:
- Палац Потоцьких у Тульчині називають "Подільським Версалем"
- Комплекс був збудований у 1782 році для графа Потоцького за проектом французького архітектора Жозефа Лакруа
- Незважаючи на часткову реставрацію, комплекс все ще потребує відновлення
Палац роду Потоцьких із багатою історією
Палац Потоцьких в Тульчині був збудований у 1782 році за проектом французького архітектора Жозефа Лакруа. Його будівництво було ідеєю графа Станіслава Щенсного Потоцького — одного з найбагатших магнатів Речі Посполитої.
Відомо, що будівництво палацу розпочалося, коли Станіслав Потоцький переніс свою резиденцію з Криштополя до Тульчина у 1774 році. Особливістю цього комплексу є парк в англійському стилі, який мав назву "Хороше".
Комплекс є незвичайним архітектурним ансамблем у стилі класицизму. Він включає головний двоповерховий палац, який аркадами з’єднаний з бічними флігелями, театр, оранжерею, турецькі лазні, друкарню та інші споруди. До речі, цей палац славився великою бібліотекою Потоцького, де зберігалося 17 тисяч книг. Крім того, у цьому місці господар проводив бали та приймав знаменитих гостей, серед яких був навіть польський король Станіслав Август Понятовський.
Після смерті Потоцького ця резиденція дісталася його дружині Софії та дітям. Проте сім’я не зуміла зберегти свої багатства та нерухомість. У XX столітті цей комплекс використовувався Українською Галицькою армією як шпиталь, а в Радянському союзі його перетворили на Тульчинське училище культури, яке діє досі.
Палац Потоцьких зараз
Це місце — туристичний магніт Тульчина, воно вражає своєю красою у "версальському" стилі та приваблює відвідувачів історичною атмосферою. Однак палац Потоцьких вимагає реставрації, яка вже частково зроблена. Зокрема, у запустінні зараз стоїть будівля, яка колись була театром. Вона, на жаль, у плачевному стані і сильно відрізняється від інших корпусів на території комплексу.
Відомо, що реставрація палацу Потоцьких розпочалася ще за радянської влади у 80-х роках, коли приміщення віддали під училище культури. Тоді основні зусилля були зосереджені на головному корпусі.
У 2021 році Вінницька область отримала кошти з держбюджету у рамках "Великого будівництва". Частину цих грошей направили на реставрацію палацу Потоцьких у Тульчині. Проте через початок повномасштабної війни завершити реставрацію комплексу не вдалося.
Однак його все одно варто відвідати. Особливо тут красиво восени, коли довкола жовтіє листя на деревах, а в парку відцвітають останні троянди. Треба сказати, що територія перед палацом від входу велика та підходить для піших прогулянок у тихій і затишній атмосфері.
Як потрапити до палацу Потоцьких у Тульчині?
Палац Потоцьких розташований у самому центрі Тульчина, тож знайти його буде нескладно. Якщо шукатимете по навігатору, то вводьте: вулиця Незалежності, 10.
До Тульчина можна легко дістатися з Вінниці – туди регулярно ходять маршрутки, а час у дорозі займе не більше двох годин. До самої Вінниці можна доїхати потягами – з Києва, Львова, Чернігова, Харкова, Рівного чи інших міст.
Однак найкраще їхати на власному авто, якщо є така можливість. З Києва до Тульчина — 300-350 кілометрів (можна по дорозі заїхати в Умань). З Вінниці до Тульчина на авто — трохи більше 80 кілометрів та півтори години часу.
