Його називають Подільський Версаль: в Україні є незвичайний палац, який варто відвідати восени (фото)

Це місце зачаровує своєю величною красою

Палац Потоцьких в Тульчині – особлива туристична принада, яка входить до списку "Семи чудес Вінницької області". Його називають Подільським Версалем, і він збирає відвідувачів не лише з України, а й з-за кордону. "Телеграф" побував на території Палацу Потоцьких у Тульчині і показує ексклюзивний фоторепортаж із цього місця.

Що варто знати:

Палац Потоцьких у Тульчині називають "Подільським Версалем"

Комплекс був збудований у 1782 році для графа Потоцького за проектом французького архітектора Жозефа Лакруа

Незважаючи на часткову реставрацію, комплекс все ще потребує відновлення

Палац Потоцьких у Тульчині вражає своєю красою. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Палац роду Потоцьких із багатою історією

Палац Потоцьких в Тульчині був збудований у 1782 році за проектом французького архітектора Жозефа Лакруа. Його будівництво було ідеєю графа Станіслава Щенсного Потоцького — одного з найбагатших магнатів Речі Посполитої.

Відомо, що будівництво палацу розпочалося, коли Станіслав Потоцький переніс свою резиденцію з Криштополя до Тульчина у 1774 році. Особливістю цього комплексу є парк в англійському стилі, який мав назву "Хороше".

Це місце називають Подільським Версалем. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Комплекс є незвичайним архітектурним ансамблем у стилі класицизму. Він включає головний двоповерховий палац, який аркадами з’єднаний з бічними флігелями, театр, оранжерею, турецькі лазні, друкарню та інші споруди. До речі, цей палац славився великою бібліотекою Потоцького, де зберігалося 17 тисяч книг. Крім того, у цьому місці господар проводив бали та приймав знаменитих гостей, серед яких був навіть польський король Станіслав Август Понятовський.

Центральна частина палацу Потоцьких. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Після смерті Потоцького ця резиденція дісталася його дружині Софії та дітям. Проте сім’я не зуміла зберегти свої багатства та нерухомість. У XX столітті цей комплекс використовувався Українською Галицькою армією як шпиталь, а в Радянському союзі його перетворили на Тульчинське училище культури, яке діє досі.

Головний корпус палацу було відреставровано. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Палац Потоцьких зараз

Це місце — туристичний магніт Тульчина, воно вражає своєю красою у "версальському" стилі та приваблює відвідувачів історичною атмосферою. Однак палац Потоцьких вимагає реставрації, яка вже частково зроблена. Зокрема, у запустінні зараз стоїть будівля, яка колись була театром. Вона, на жаль, у плачевному стані і сильно відрізняється від інших корпусів на території комплексу.

Бічний корпус поки що не дочекався реставрації. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Через війну не встигли реставрувати будівлю театру. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Відомо, що реставрація палацу Потоцьких розпочалася ще за радянської влади у 80-х роках, коли приміщення віддали під училище культури. Тоді основні зусилля були зосереджені на головному корпусі.

У 2021 році Вінницька область отримала кошти з держбюджету у рамках "Великого будівництва". Частину цих грошей направили на реставрацію палацу Потоцьких у Тульчині. Проте через початок повномасштабної війни завершити реставрацію комплексу не вдалося.

Палац Потоцьких – чудове місце для осіннього туризму. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Однак його все одно варто відвідати. Особливо тут красиво восени, коли довкола жовтіє листя на деревах, а в парку відцвітають останні троянди. Треба сказати, що територія перед палацом від входу велика та підходить для піших прогулянок у тихій і затишній атмосфері.

На території є красивий розарій, багато місця для прогулянок і лавки. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Як потрапити до палацу Потоцьких у Тульчині?

Палац Потоцьких розташований у самому центрі Тульчина, тож знайти його буде нескладно. Якщо шукатимете по навігатору, то вводьте: вулиця Незалежності, 10.

До Тульчина можна легко дістатися з Вінниці – туди регулярно ходять маршрутки, а час у дорозі займе не більше двох годин. До самої Вінниці можна доїхати потягами – з Києва, Львова, Чернігова, Харкова, Рівного чи інших міст.

Однак найкраще їхати на власному авто, якщо є така можливість. З Києва до Тульчина — 300-350 кілометрів (можна по дорозі заїхати в Умань). З Вінниці до Тульчина на авто — трохи більше 80 кілометрів та півтори години часу.

Відреставровані будівлі палацу Потоцьких. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Нині тут працює Тульчинське училище культури. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Раніше "Телеграф" розповідав, кому належить загадкова могила на Тарасовій горі. Там поховано не лише Шевченка.