Спивається і вітає окупантів: що сталося з Валюхою зі "Сватів" і де зараз уродженка Донецька

Кравченко звинувачували в алкоголізмі

Тетяна Кравченко — акторка родом з Донецька, яка підтримує повномасштабну війну Росії проти України. Вона передавала вітання окупантам, зневажливо висловлювалася про українських колег по серіалу "Свати" і стала рупором кремлівської пропаганди.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, як змінилося життя актриси-українофобки і чим вона займається зараз.

Що треба знати:

Тетяна Кравченко — акторка родом з Донецька, яка підтримує вторгнення окупантів в Україні

Акторка грає у московському театрі

Кравченко закидають алкоголізм, але вона заперечує зловживання спиртним

Де зараз і чим займається Тетяна Кравченко

Кравченко підтримала повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Водночас вона розкритикувала колишню колегу по серіалу "Свати" Анну Кошмал і назвала її "особистим ворогом". А все тому, що Кошмал розчарувалась у позиції акторів, оскільки багато з них підтримали злочини росіян.

Що вони лізуть, вони нічого в політиці не розуміють… Напевно, завдання таке. Але могла б сказати: "Я не говоритиму". А вона так гнівно, я її навіть не впізнала. Вона така щира, з такою ненавистю, ніби ми з Федькою вороги. Тетяна Кравченко

Кравченко підтримала війну, фото з мережі

Водночас Кравченко неодноразово приписували алкоголізм. Зокрема, у 2023 році актор Станіслав Садальський розповів, що вона не прийшла на виставу у Петербурзі, де грала головну роль, бо не могла вийти на сцену. Натомість путіністка відповіла, що не хотіла виступати разом із Садальським. Також у мережі з'явилося фото, на якому акторка перебуває у нетверезому стані. Це можна зрозуміти з того, що її ведуть під руки.

Тиражування міфів про мою алкогольну залежність огидне. За весь час моєї довгої акторської кар'єри в театрі та в кіно я не зірвала жодної репетиції, жодної вистави, жодної зйомки. Тетяна Кравченко

Кравченко вели під руки через нетверезий стан, фото з мережі

Кравченко і Садальський, фото з мережі

Також Кравченко розповідала, що мала почуття до колеги по серіалу "Свати" Федора Добронравова. Однак він не відповів взаємністю, оскільки щасливий зі своєю дружиною.

Я, звісно, дарма це десь ляпнула, і все понеслося, понеслося. А що? Ми ж любимо одне одного в кадрі, у мене це перенеслося в життя. Слава Богу, Федю, дякую, що не піддався моїм [бажанням]. Тому в кадрі нам не треба було грати чоловіка й дружину. У нас усе вже було. Була справжня турбота. Тетяна Кравченко

Кравченко і Добронравов у серіалі "Свати", фото з мережі

Окрім цього, Кравченко "благословляла" чуваських бійців на війну в Україні, передавала їм вітання і казала, що молиться за них. У 2023 році Кравченко розповіла, що її сестра живе з родиною в Донецьку. Також вона зазначила, що спілкується з ними і їй "складно" сприймати новини про події на Донбасі.

Нещодавно дзвонила старшій сестрі по батькові, вона плаче — нещодавно весь центр міста розбомбили. Каже, що дуже важко. Я їй пропонувала приїхати до мене, в мене є де пожити, але вона відмовилася. А мій племінник працює лікарем — теж ніяк. Каже: мовляв, впораємося. Тетяна Кравченко

Зараз Кравченко продовжує грати у театрі "Ленком" у Москві, від якого часто гастролює містами країни-терористки. Також вона і далі зніматися у російському кіно.

Кравченко грає у театрі, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає Федір Добронравов із серіалу "Свати". Він підтримує велику війну Росії проти України.