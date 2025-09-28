Спивається і вітає окупантів: що сталося з Валюхою зі "Сватів" і де зараз уродженка Донецька
-
-
Кравченко звинувачували в алкоголізмі
Тетяна Кравченко — акторка родом з Донецька, яка підтримує повномасштабну війну Росії проти України. Вона передавала вітання окупантам, зневажливо висловлювалася про українських колег по серіалу "Свати" і стала рупором кремлівської пропаганди.
"Телеграф" вирішив з'ясувати, як змінилося життя актриси-українофобки і чим вона займається зараз.
Де зараз і чим займається Тетяна Кравченко
Кравченко підтримала повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Водночас вона розкритикувала колишню колегу по серіалу "Свати" Анну Кошмал і назвала її "особистим ворогом". А все тому, що Кошмал розчарувалась у позиції акторів, оскільки багато з них підтримали злочини росіян.
Що вони лізуть, вони нічого в політиці не розуміють… Напевно, завдання таке. Але могла б сказати: "Я не говоритиму". А вона так гнівно, я її навіть не впізнала. Вона така щира, з такою ненавистю, ніби ми з Федькою вороги.
Водночас Кравченко неодноразово приписували алкоголізм. Зокрема, у 2023 році актор Станіслав Садальський розповів, що вона не прийшла на виставу у Петербурзі, де грала головну роль, бо не могла вийти на сцену. Натомість путіністка відповіла, що не хотіла виступати разом із Садальським. Також у мережі з'явилося фото, на якому акторка перебуває у нетверезому стані. Це можна зрозуміти з того, що її ведуть під руки.
Тиражування міфів про мою алкогольну залежність огидне. За весь час моєї довгої акторської кар'єри в театрі та в кіно я не зірвала жодної репетиції, жодної вистави, жодної зйомки.
Також Кравченко розповідала, що мала почуття до колеги по серіалу "Свати" Федора Добронравова. Однак він не відповів взаємністю, оскільки щасливий зі своєю дружиною.
Я, звісно, дарма це десь ляпнула, і все понеслося, понеслося. А що? Ми ж любимо одне одного в кадрі, у мене це перенеслося в життя. Слава Богу, Федю, дякую, що не піддався моїм [бажанням]. Тому в кадрі нам не треба було грати чоловіка й дружину. У нас усе вже було. Була справжня турбота.
Окрім цього, Кравченко "благословляла" чуваських бійців на війну в Україні, передавала їм вітання і казала, що молиться за них. У 2023 році Кравченко розповіла, що її сестра живе з родиною в Донецьку. Також вона зазначила, що спілкується з ними і їй "складно" сприймати новини про події на Донбасі.
Нещодавно дзвонила старшій сестрі по батькові, вона плаче — нещодавно весь центр міста розбомбили. Каже, що дуже важко. Я їй пропонувала приїхати до мене, в мене є де пожити, але вона відмовилася. А мій племінник працює лікарем — теж ніяк. Каже: мовляв, впораємося.
Зараз Кравченко продовжує грати у театрі "Ленком" у Москві, від якого часто гастролює містами країни-терористки. Також вона і далі зніматися у російському кіно.
