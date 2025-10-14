Відлякаєте удачу і добробут: що суворо заборонено робити 14 жовтня

В цей день віряни відвідують храми

Цього вівторка християни східного обряду в Україні вшановують пам'ять мучеників Назарія, Гервасія, Протасія та Келсія. За новоюліанським церковним календарем, святих згадували 27 жовтня.

Назарій народився в Римі у змішаній сім’ї, де мати була християнкою, а батько — іудеєм. У віці до зрілості він прийняв християнство і обрав служіння братам у вірі.

У Мілані Назарій відвідував християн, які піддавалися переслідуванням, серед них — братів-близнюків Гервасія й Протасія. Через свою допомогу ув’язненим, відмову відректися від віри й відкриту проповідь він разом із товаришами зазнав катувань і мученицької смерті за часів імператора Нерона.

Традиції та прикмети 14 жовтня

Вважається доброю справою допомагати нужденним, нагодувати бідних чи бездомних тварин — вважалося, що це приносить милість Божу. У народі 14 жовтня називають "Параскева Брудниця", бо дощі часто переводилися на цей день, і на дорогах з’являлося багато бруду.

сухо і ясно 14 жовтня — чекайте на м'яку зиму;

дощ в цей день — наступного року без гарний урожай;

сильний вітер у свято 14 жовтня — скоро настануть морози.

Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 14 жовтня

сваритися і ображати когось — в цей день повинен бути мирним;

брати когось на роботу для користі — чуже горе може "прилипнути" до вас;

виносити сміття після заходу сонця — так можна відлякати удачу;

прати — вода в цей день вважалася "пересвяченою".

