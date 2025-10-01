На звичайних чорнобривцях можна заробити: як використовуються квіти і за скільки їх продають

Чорнобривці можна вирощувати на продаж і заробляти на них

Чорнобривці — популярні та поширені в Україні квіти, які до осені прикрашають клумби в містах та селах. Багато людей вирощують чорнобривці тільки для краси, не здогадуючись, що цю рослину можна використовувати в кулінарії, народній медицині чи домашньому господарстві. А ще їх можна продавати.

Що варто знати:

Чорнобривці — це не тільки декоративні квіти, а й товар для продажу

Квіти мають різноманітне практичне застосування у кулінарії та господарстві

Для споживання підходять лише певні сорти чорнобривців

"Телеграф" розповідає, як і де можна використовувати чорнобривці і по чому їх продають у соцмережах.

Чорнобривці в кулінарії та домашньому господарстві

У кулінарії

Свіже або сушене листя та пелюстки чорнобривців можна використовувати в кулінарії як пряність, пише сайт ogorodsadovod.com. Особливо сорти Tagetes lucida, Tagetes tenuifolia, Tagetes erecta, які є харчовими. Їх зазвичай додають у салати, супи, соуси, маринади для ароматизації та пряного смаку.

Також чорнобривці широко використовуються в маринадах для консервації — при закатці огірків, помідорів, перців або салатів. Чай можна робити, як із сухих, так і зі свіжих суцвіть чорнобривців, він буде ароматним і з цитрусовою ноткою. До речі, з цієї квітки також роблять домашній квас, який виходить гарного помаранчевого відтінку та з цікавим присмаком.

Пелюстки і суцвіття чорнобривців можна додавати до страв для прикраси. А заморожені у кубиках льоду квітки стануть гарним доповненням для коктейлів чи лимонадів.

У господарстві

Використовувати чорнобривці можна і в домашньому господарстві. Наприклад, з них роблять натуральні барвники для тканин, мила чи свічок. Також чорнобривці через свій запах здатні відлякувати комах та шкідників. А розкладені у шафах сухі суцвіття вбережуть від молі.

Настоянками з чорнобривців можна обприскувати рослини для захисту від шкідників. Також для цього використовують коріння рослини.

Відвари з чорнобривців можна використовувати для ополіскування волосся. Такий засіб зробить його міцнішим та блискучим. До речі, ці квіти можна застосовувати у будинку для ароматизації простору чи навіть білизни. Варто розкласти сушені суцвіття по дому і вийде приємний пряний аромат у кімнатах чи шафах.

Як заробити на чорнобривцях?

У цих квітів дуже багато корисних властивостей та способів застосування. Саме тому, якщо у вас є ділянка землі, можна засіяти її чорнобривцями і потім продавати квіти.

У соцмережах, до речі, це поширена практика — чорнобривці продають за хорошими цінами в різному вигляді: і свіжим, і сухим, і насінням. Також з них роблять сіль або ефірні олії і продають у мережі.

В одному з оголошень повідомляється, що чорнобривці продають за такими цінами:

100 грн/кг — свіжі чорнобривці;

300 грн/кг — сушені чорнобривці;

300 грн/кг — насіння чорнобривців.

Важливо пам’ятати, що для використання, особливо в кулінарії, придатні лише харчові сорти чорнобривців: Tagetes lucida, Tagetes tenuifolia, Tagetes erecta. А ось сорт Tagetes minuta може бути токсичним у великій кількості, тому його варто уникати.

