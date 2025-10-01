На обычных бархатцах можно заработать: как используются цветы и по чем их продают

Бархатцы можно выращивать на продажу и зарабатывать на них

Бархатцы (чернобривцы) — популярные и широко распространенные в Украине цветы, которые к осени украшают клумбы в городах и селах. Многие выращивают бархатцы только для красоты, не догадываясь, что это растение можно использовать в кулинарии, народной медицине или домашнем хозяйстве. А еще их можно продавать.

Что нужно знать:

Бархатцы — это не только декоративные цветы, но и товар для продажи

Цветы имеют разнообразное практическое применение в кулинарии и хозяйстве

Для употребления в пищу подходят только определенные сорта чернобривцев

как и где можно использовать бархатцы и по чем их продают в соцсетях.

Бархатцы в кулинарии и домашнем хозяйстве

В кулинарии

Свежие или сушеные листья и лепестки чернобривцев можно использовать в кулинарии как пряность, пишет сайт ogorodsadovod.com. Особенно сорта Tagetes lucida, Tagetes tenuifolia, Tagetes erecta, которые являются пищевыми. Их обычно добавляют в салаты, супы, соусы, маринады для ароматизации и пряного вкуса.

Также бархатцы широко используются в маринадах для консервации — при закатке огурцов, помидоров, перцев или салатов. Чай можно делать, как из сухих, так и из свежих соцветий чернобривцев, он будет ароматным и с цитрусовой ноткой. К слову, из этого цветка также делают домашний квас, который получается красивого оранжевого оттенка и с интересным привкусом.

Лепестки и соцветия бархатцев можно добавлять в блюда для украшения. А замороженные в кубиках льда цветки станут красивым дополнением для коктейлей или лимонадов.

В хозяйстве

Использовать бархатцы можно и в домашнем хозяйстве. Например, из них делают натуральные красители для тканей, мыла или свечей. Также чернобривцы из-за своего запаха способны отпугивать насекомых и вредителей. А разложенные в шкафах сухие соцветия уберегут от моли.

Настойками из чернобривцев можно опрыскивать растения для защиты от вредителей. Также для этого используют корни растения.

Отвары из бархатцев можно также использовать для ополаскивания волос. Такое средство сделает их более крепкими и блестящими. К слову, эти цветы можно использовать в доме для ароматизации пространства или даже белья. Стоит разложить сушеные соцветия по дому и получится приятный пряной аромат в доме или в шкафах.

Как заработать на бархатцах?

У этих цветов очень много полезных свойств и способов применения. Именно поэтому, если у вас есть участок земли, можно засеять его бархатцами и потом продавать цветы.

В соцсетях, к слову, это распространенная практика — чернобривцы продают по хорошим ценам в разном виде: и свежими, и сухими и семенами. Также из них делают соль или эфирные масла и продают в сети.

В одном из объявлений сообщается, что чернобривцы продают по таким ценам:

100 грн/кг — свежие чернобривцы;

300 грн/кг — сушеные чернобривцы;

300 грн/кг — семена чернобривцев.

Важно помнить, что для использования, особенно в кулинарии, пригодны только пищевые сорта чернобривцев: Tagetes lucida, Tagetes tenuifolia, Tagetes erecta. А вот сорт Tagetes minuta может быть токсичным в больших количествах, поэтому его стоит избегать.

