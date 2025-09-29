Ніколи не робіть цього з м’ятою, і ваш чай взимку буде ароматним та смачним: як зберігати рослину

Ці три способи допоможуть вам підготувати мʼяту до зими

М’ята не тільки ароматна, але й корисна. Її додають у чай, десерти та навіть салати. Проте не кожен знає, як правильно зберігати висушену рослину.

"Телеграф" розповість, чого робити не можна. А також, що варто врахувати, аби в м’яті не завелися комахи й вона залишалася свіжою та пахучою.

Що не треба робити з м’ятою

Багато людей після сушіння складають листя в поліетиленові пакети чи зберігають у вологих місцях, наприклад, на кухонній полиці біля плити. Це велика помилка: у закритих пакетах м’ята швидко втрачає аромат, може запліснявіти або навіть привабити комах.

Не варто також залишати сушену рослину на сонці чи поблизу джерел тепла — під дією світла та високої температури ефірні олії руйнуються, а м’ята втрачає свої смакові та корисні властивості.

Як варто зберігати м’яту

Найкращий спосіб — тримати сушені листки в сухій, темній та добре провітрюваній шафі. Для цього підійдуть скляні банки з кришками, полотняні мішечки чи коробочки з натурального дерева.

Щоб уникнути появи комах, варто пересипати м’яту в герметичний посуд і час від часу перевіряти, чи не потрапила в середину волога. Якщо ви зберігаєте рослину в полотняних мішечках, краще обрати місце подалі від кухні, де підвищена вологість.

Зберігання мʼяти

Додатково можна покласти в банку маленький шматочок чистої паперової серветки, яка вбиратиме залишкову вологу, зберігаючи листя сухим.

