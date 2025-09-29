Весь світ співав її в унісон: який трек став найпопулярнішим в 2002 році

Цей трек швидко став хітом і підкорив не тільки США, але й Україну

У 2002 році цей трек канадського гурту Nickelback став найпопулярнішим синглом у світі — він посів перше місце хіт-параду Billboard Hot 100. Йдеться про пісню "How You Remind Me", приніс колективу справжню міжнародну славу.

Цей трек — провідний сингл з альбому Silver Side Up, випущений у серпні 2001 року. Гурт отримав численні престижні нагороди, шалене радіоефірне звучання та мільйони продажів і прослуховувань.

Автором тексту став фронтмен Nickelback — Чед Крегер (Chad Kroeger). Пісня народилась з особистого досвіду: він розповідав, що вона присвячена колишній дівчині, їхнім суперечкам та емоційним бар’єрам у стосунках, особливо коли обидва партнери, чи хоча б один, не визнають помилок.

У кліпі описується емоційний біль після розриву і переслідування пам’яті про колишню. Головний герой (Чад) бачить образи своєї ексобраниці скрізь: в спогадах, у світі навколо, у освітленні сцени, в інших деталях.

"How You Remind Me" була провела чотири тижні на першій позиції Hot 100, а також утримувала високі місця в рокових та альтернативних чартах. Пісня отримала величезну ротацію на радіо в США, була однією з найбільш прослухуваних у різних форматах. Популярною вона залишається й зараз.

Nickelback

Завдяки цій пісні Nickelback утвердився як один із найвпливовіших рок-гуртів початку XXI століття. Пісня стала "візитівкою" гурту, часто фігурує в списках кращих рок-синглів 2000-х.

