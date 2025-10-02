Стала гимном любви: какая песня была самой популярной в конце 90-х

Эта песня была саундтреком фильма "Титаник"

В 1998 году весь мир словно слушал одну мелодию — песню Селин Дион "My Heart Will Go On". Она стала не просто саундтреком к легендарному "Титанику", а настоящим гимном большой любви. Эта композиция была подлинным символом эпохи 90-х.

Этот трек возглавил хит-парады в большинстве стран мира, включая США и Великобританию. Сингл разошелся миллионами копий и стал самой узнаваемой работой Селин Дион.

Песня принесла певице "Оскар" и несколько "Грэмми", закрепив за неї статус суперзвезды. Для многих слушателей 90-х эта композиция стала музыкальным эквивалентом фильма "Титаник".

Поскольку кинолента стала настоящим феноменом и собрала рекордное кассовое собрание в мире, сингл сразу сделал Селин Дион мегапопулярной. Песню после появления в "Титанике" крутили повсюду: по радио, в клипах на музыкальных каналах, на свадьбах и выпускных вечерах.

Селин Дион. Фото: Getty Images

В США "My Heart Will Go On" возглавила Billboard Hot 100 и продержалась на вершине 2 недели, а также стала №1 в более чем 20 странах. На YouTube трек собрал 12 млн просмотров. В Spotify песня собрала более 800 миллионов прослушиваний.

