Укр

Стала гимном любви: какая песня была самой популярной в конце 90-х

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эта песня была мегапопулярна благодаря культовому фильму
Эта песня была мегапопулярна благодаря культовому фильму. Фото Колаж Телеграфу

Эта песня была саундтреком фильма "Титаник"

В 1998 году весь мир словно слушал одну мелодию — песню Селин Дион "My Heart Will Go On". Она стала не просто саундтреком к легендарному "Титанику", а настоящим гимном большой любви. Эта композиция была подлинным символом эпохи 90-х.

Этот трек возглавил хит-парады в большинстве стран мира, включая США и Великобританию. Сингл разошелся миллионами копий и стал самой узнаваемой работой Селин Дион.

Песня принесла певице "Оскар" и несколько "Грэмми", закрепив за неї статус суперзвезды. Для многих слушателей 90-х эта композиция стала музыкальным эквивалентом фильма "Титаник".

Поскольку кинолента стала настоящим феноменом и собрала рекордное кассовое собрание в мире, сингл сразу сделал Селин Дион мегапопулярной. Песню после появления в "Титанике" крутили повсюду: по радио, в клипах на музыкальных каналах, на свадьбах и выпускных вечерах.

Селин Дион
Селин Дион. Фото: Getty Images

В США "My Heart Will Go On" возглавила Billboard Hot 100 и продержалась на вершине 2 недели, а также стала №1 в более чем 20 странах. На YouTube трек собрал 12 млн просмотров. В Spotify песня собрала более 800 миллионов прослушиваний.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой трек стал самым популярным в 2002 году. Группа-исполнитель получил многочисленные престижные награды, безумное радиоэфирное звучание и миллионы продаж и прослушиваний.

Теги:
#Селин Дион #Песня #Тренды