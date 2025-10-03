Їх дратує шум: ця порода собак не підійде сім'ям з дітьми (фото)

Порода собаки чау-чау може бути непередбачуваною та агресивною

Чау-чау — це собаки, які часто виглядають як великі плюшеві ведмедики. Однак ця порода не підійде сім'ям, де є діти.

Вони дуже милі, тому є популярними серед інших. Проте за цією зовнішністю ховаються особливості характеру, які варто враховувати перед придбанням. Про них дізнався "Телеграф".

Ці собаки не завжди добре реагують на активність дітей. Гучні крики та швидкі рухи можуть викликати у чау-чау стрес і дратівливість, а іноді навіть агресивну поведінку. Власники породи зазначають, що ці тварини потребують спокійного оточення та чіткого виховання, щоб уникнути конфліктів у сім’ї.

Окрім цього, чау-чау часто виявляють впертість і незалежність, що ускладнює дресування. Вони не завжди охоче виконують команди й потребують терпіння та послідовності від господаря. Додатково порода має схильність до проблем зі шкірою та шерстю, тому їх потрібно регулярно розчісувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що порода собак аргентинський дог також не уживеться з дітьми й може зненацька "цапнути".