Відданий, але непередбачуваний: у цього великого собаки може "увірватися терпець" (фото)

Кавказькі вівчарки — вірні та сильні, але потребують особливої обережності у сім’ях із маленькими дітьми

Вибір собаки завжди потребує обдуманого підходу, адже не всі породи підходять для життя у будинку, особливо якщо там маленькі діти або інші домашні пухнастики. Про кавказьку вівчарку теж потрібно знати немало важливого.

Кавказька вівчарка відома своєю силою, витривалістю та охоронними інстинктами. Ці собаки дуже віддані родині, проте через великий розмір і природну силу вони можуть становити небезпеку у домашніх умовах, як пише "ТСН", передає "Телеграф".

Який вигляд має вівчарка

У стресових ситуаціях кавказька вівчарка може реагувати агресивно, а укуси або травми через її фізичну міць можуть бути серйозними.

Тож варто ретельно зважити всі фактори перед тим, як заводити цю породу, адже їй потрібно забезпечити правильну соціалізацію та навчання, аби не було негативних наслідків в родині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є ще одна порода собак, яка може стати некерованою, якщо не займатись її вихованням. Хоча цього великого пухнастика зазвичай беруть через його здатність захищати господарські споруди.