Може зненацька "цапнути": яка порода собак точно не уживеться з дітьми (фото)

Кінолог каже, що аргентинський дог — заборонена порода у більшості країнах

Деякі породи собак відомі своєю силою та потенційною небезпечністю, і аргентинський дог входить до їх числа. Хоча ці собаки віддані, але вони можуть проявляти неконтрольовану агресію.

Попри те що кінологи часто відзначають ласкавість і відданість цих тварин, спеціалісти попереджають про потенційні проблеми під час спілкування аргентинського дога з дітьми . Про це написали у "ТСН".

Який вигляд має собака

Через свій характер і фізичну силу вони можуть становити небезпеку для маленьких членів сім’ї, особливо якщо власники не мають достатнього досвіду в дресуванні та соціалізації.

До речі, у багатьох країнах аргентинський дог включений до списку порід, утримання яких обмежене або заборонене, як і пітбультер’єри та інші. Це свідчить про те, що заводити таких собак у родинах із дітьми слід з особливою обережністю і відповідальністю.

Експерти радять перед придбанням аргентинського дога ретельно зважити всі ризики, врахувати темперамент тварини та свої навички виховання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно знати про характер пухнастого велетня алабая, перш ніж брати його додому.