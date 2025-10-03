Их раздражает шум: эта порода собак не подойдет семьям с детьми (фото)

Порода собаки чау-чау может быть непредсказуемой и агрессивной

Чау-чау — это собаки, которые часто выглядят как большие плюшевые мишки. Однако эта порода не подойдет семьям, где есть дети.

Они очень милые, поэтому являются популярными среди других. Однако за этой внешностью скрываются особенности характера, которые следует учитывать перед приобретением. О них узнал "Телеграф".

Эти собаки не всегда хорошо реагируют на активность детей. Громкие крики и быстрые движения могут вызвать у чау-чау стресс и раздражительность, а иногда даже агрессивное поведение. Владельцы породы отмечают, что эти животные нуждаются в спокойном окружении и четком воспитании, чтобы избежать конфликтов в семье.

Кроме этого, чау-чау часто проявляют упрямство и независимость, что затрудняет дрессировку. Они не всегда охотно выполняют команды и требуют терпения и последовательности от хозяина. Дополнительно порода имеет склонность к проблемам с кожей и шерстью, поэтому их нужно регулярно расчесывать.

