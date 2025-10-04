Складно впізнати одразу: як виглядала відома історична памʼятка Львова понад 100 років тому (відео)

По її периметру розташовані 43 будинки різних стилів та історичних періодів

Львів — одне з наймальовничіших міст України з унікальною середньовічною архітектурою. Нещодавно одну з найвідоміших площ Львова показали у 1900-х роках.

Відповідне відео публікують місцеві пабліки. На ньому за допомогою штучного інтелекту оживили площу Ринок у 1900 роках.

На відео видно, що вулиці були заповнені людьми та конями. В розпал дня на площі кипіла торгівля, а цей не дивно. Адже площа Ринок тривалий час була центром торгівлі у Львові.

Площа Ринок раніше

Зауважимо, що площа Ринок — центральний майдан Львова. Вона виникла за князювання Лева Даниловича у другій половині XIII століття. Її створення припало на розквіту ренесансу у східній Європі, що досить добре видно за архітектурою. З початку створення площа стала торгівельним осередком, адже була розміщена у середмісті.

Площа спроєктована так, що до неї виходить дві взаємоперпендикулярні вулиці. Вони закінчувалися біля міських фортифікацій. Цікаво, що будівлі на площі споруджувались за замовленням багатої знаті і заможних купців. Адже в у 13 ст. будувати триповерхові будинки було дозволено лише дворянам та духовенству. А у Львові чимало таких будівель.

Площа Ринок зараз

Окрім того, у центрі площі стоїть будівля ратуші. Вона з початку створення і донині розміщує виборчі органи міської влади. Навпроти чотирьох кутів головної муніципальної будівлі можна побачити 4 фонтани зі статуями античних богів: Адоніса, Діани, Нептуна і Амфітриди.

