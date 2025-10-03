Шматочок Італії в Україні: де знаходиться унікальний костел із 27-метровим куполом у фресках (фото)

Цей храм постраждав під час Другої світової

В Україні є чимало унікальних архітектурних споруд, які були побудовані ще 200-300 років назад, але лише невелика кількість з них дожила до сьогодні. До них можна віднести костел Воздвиження і св. Йосифа на Львівщині.

"Телеграф" розповість, що відомо про цю споруду, а також покаже, як вона виглядає зараз. Костел святого Йосифа знаходиться поблизу Підгорецького замку.

Архітектура унікального храму

Костел Воздвиження було збудовано у 1750-х роках за зразком італійської Базиліки ді Суперджі (Basilica di Superga), зведеної в 1717 — 1731 роках в Турині. Ця будівля свого часу була завершенням головної алеї замкового парку. Фасад костелу має 14 колон і скульптури святих. Портик має напис "IN CULTUM DOMINI DEI NOSTRI EXODI X" (у перекладі "НА СЛАВУ ГОСПОДА БОГА НАШОГО"). На фронтоні є гієрограми Христа, Матері Божої і св. Йосипа.

Як виглядає костел святого Йосипа

Напис на портику

Східний фасад костелу

Купол костелу Воздвиження

Усередині костел оздоблений старовинними фресками, які йдуть аж до самого куполу. Храм збудований з цегли у формі ротонди (круга) і його висота сягає 27 метрів. Остання реставрація костела проходила у 2021 році. Наразі він відкритий для відвідувачів.

Вигляд зсередини

Костел Воздвиження та святого Йосипа в Підгірцях

Історія костелу св. Йосипа

Цікаво, що попри свою величність та красу у часи СРСР храм використовували як підсобне приміщення туберкульозної лікарні. Під час Першої світової війни підгорецька святиня не зазнала суттєвих пошкоджень, а от у 1944 році купол храму, північно-східну стіну та одну зі статуй було пошкоджено артилерійським снарядом. Реконструкція храму відбулась у 1949 році, після чого його використовували як частину лікарні.

З 70-х років почалось поступове відродження костелу. Адже тоді влада вирішила вкласти кошти у капітальну реставрацію. Вже у 90-ті роки після розпаду Радянського союзу храм передали греко-католицькій церкві, у віданні якої він знаходиться і зараз.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто насправді жив у знаменитому "будинку Мазепи" на Подолі.

⠀⠀