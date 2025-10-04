Сложно узнать сразу: как выглядела известная историческая достопримечательность Львова более 100 лет назад (видео)

По ее периметру расположены 43 дома разных стилей и исторических периодов

Львов – один из самых живописных городов Украины с уникальной средневековой архитектурой. Недавно одна из самых известных площадей Львова была показана в 1900-х годах.

Соответствующе видео публикуют местные паблики. На нем с помощью искусственного интеллекта оживили площадь Рынок в 1900-х годах.

На видео видно, что улицы были заполнены людьми и лошадьми. В разгар дня на площади кипела торговля, а это не удивительно. Ведь площадь Рынок долгое время была центром торговли во Львове.

Площадь Рынок раньше

Заметим, что площадь Рынок – центральная площадь Львова. Она возникла при княжении Льва Даниловича во второй половине XIII века. Ее создание пришлось на расцвет ренессанса в восточной Европе, что достаточно хорошо видно по архитектуре. С начала создания площадь стала торговой ячейкой, ведь была размещена в центре города.

Площадь спроектирована так, что к ней выходят две взаимоперпендикулярные улицы. Они заканчивались у городских фортификаций. Интересно, что постройки на площади сооружались по заказу богатой знати и состоятельных купцов. Ведь в 13 в. строить трехэтажные дома было разрешено только дворянам и духовенству. А во Львове немало таких построек.

Площадь Рынок сейчас

Кроме того, в центре площади стоит здание ратуши. Она с начала создания и по сей день размещает избирательные органы городских властей. Напротив четырех углов главного муниципального здания можно увидеть четыре фонтана со статуями античных богов: Адониса, Дианы, Нептуна и Амфитриды.

