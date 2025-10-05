Маленький, але гоноровий: який собака стане випробуванням для сім'ї з дітьми (фото)

Собака породи пекінес потребує догляду за хутром, а також велику увагу від господаря та тишу вдома

Пекінеси — одна з найдавніших декоративних порід собак, які століттями жили при китайських імператорських дворах. Проте за благородною зовнішністю може ховатись справжній ревнивець, який не бачитиме нікого, окрім власника.

Перш ніж брати додому пекінеса, треба знати всі "за" і "проти" про цю породу собак. Як от те, що пекінеси часто виявляють упертість і ревнощі, особливо якщо вдома є інші тварини чи маленькі діти, як дізнався "Телеграф".

Який вигляд має собака

Крім того, через коротку морду пекінеси мають проблеми з диханням, особливо у спеку. Їм важко витримувати фізичне навантаження та високі температури. А густе хутро потребує постійного догляду: регулярного розчісування, купання та стрижки.

А ще ця порода собак не полюбляє, коли у кімнаті панує надмірний галас та метушня. Вони починають дратуватись і можуть показати негативну сторону свого характеру, наприклад, гарчати або навіть вкусити.

