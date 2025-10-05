Маленькая, но гордая: какая собака станет испытанием для семьи с детьми (фото)

Собака породы пекинес нуждается в уходе за мехом, а также в большом внимании от хозяина и тишине дома

Пекинесы — одна из древнейших декоративных пород собак, которые веками жили при китайских императорских дворах. Однако за благородной внешностью может скрываться настоящий ревнивец, который не будет видеть никого, кроме владельца.

Прежде чем брать домой пекинеса, нужно знать все "за" и "против" об этой породе собак. Как вот то, что пекинесы часто проявляют упрямство и ревность, особенно если дома есть другие животные или маленькие дети, как узнал "Телеграф".

Как выглядит собака

Кроме того, из-за короткой морды пекинесы имеют проблемы с дыханием, особенно в жару. Им трудно выдерживать физическую нагрузку и высокие температуры. А густой мех требует постоянного ухода: регулярного расчесывания, купания и стрижки.

А еще эта порода собак не любит, когда в комнате царит чрезмерный шум и суета. Они начинают раздражаться и могут показать негативную сторону своего характера, например, рычать или даже укусить.

