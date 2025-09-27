Будуть зберігатися до самого Різдва: як врятувати недозрілі через заморозки помідори — хитрощі українців

Недоспілий врожай можна врятувати за допомогою цих дієвих порад

Осінні заморозки традиційно застали городників зненацька. Часто на грядках в цю пору ще залишаються недозрілі помідори, які шкода викидати. Та українці мають свої перевірені хитрощі, як зберегти врожай і дати томатам "дозріти" навіть після збору.

Досвідчені господині запевняють: якщо створити недоспілим овочам належні умови, вони не лише почервоніють, а й можуть пролежати до самого Різдва. У блозі Фейсбуку "Рецепти моєї бабусі" українка Роза Бойчук, яка натрапила на проблему, звернулася до підписників за допомогою. "Телеграф" зібрав від досвідчених користувачів найдієвіші способи зберегти врожай помідорів.

Як врятувати врожай помідорів, які не дозріли

У ящиках при кімнатній температурі. На дно стелять папір, викладають помідори в один шар, між зеленими можна додати кілька стиглих червоних або яблук. Накривають тканиною — через кілька днів недоспілі помідори дозрівають. Горілка або спирт. Деякі протирають кожен помідор горілкою перед тим, як складати в ящик та накривати. Через тиждень помідори стають червоними і соковитими. Повидло, кетчуп. Зелені або ще не зовсім червоні помідори переробляють: частину — на кетчуп чи повидло, іншу залишають, щоб достигла природним шляхом. Темрява і тепло. Помідори можна накривати тканиною або зберігати у темних ящиках, на полицях чи під ліжком. Досвідчені господині радять залишати їх при кімнатній температурі — це стимулює дозрівання. Зелені + червоні. Найефективніший сучасний лайфхак: між зеленими кладуть червоні, накривають тканиною і залишають у кімнаті. Так помідори дружно дозрівають за кілька днів.

Нагадаємо, що вересень "порадував" українців першими нічними заморозками. Раніше "Телеграф" розповів, як врятувати малину від холодів і що треба робити з кущами ягоди.