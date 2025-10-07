Секрет в приманке: рыбаки рассказали, как не уйти с пустыми руками (видео)

Черновчанам удалось извлечь из воды хорошего судака

В местной реке или водоеме в Черкассах рыбаки поймали судака. Авторы видео не говорят точный вес, но рыбина, вероятно, весит около 2 килограммов.

Рыбу ловили на яркую фиолетовую силиконовую приманку, которая, как можно увидеть на видео пользователя ТикТок, сработала на все сто процентов.

Для справки

Судак — рыба с вытянутым телом, светло-серой или зеленовато-бурой окраски, бока часто имеют темные полосы, а брюхо светлее. Глаза большие, рот широкий с многочисленными острыми зубами. В дикой природе судак может достигать веса более 15 килограммов и длины до 1 метра, хотя обычно ловят до 3-4 килограммов.

Эта рыба хищник и питается преимущественно мелкой рыбой, иногда ракообразными и насекомыми. Судак распространен в большинстве рек и озер Европы, а также пресноводных водоемах Украины.

