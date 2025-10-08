Рідкісну сніжну красуню побачили серед великого міста в Україні: вона має довгий гострий дзьоб (фото)

У місті, яке розташовано в центрально-східній частині країни, живе рідкісна біла чапля

У Дніпрі на одній із міських водойм сфотографували велику білу чаплю — рідкісного птаха, який зазвичай зустрічається у природних водно-болотних угіддях.

Побачив птаха місцевий фотограф Юрій Мухін, як повідомили у "krivbass.city". Чапля має біле пір'я та довгий дзьоб.

Який вигляд має біла чапля

Біла чапля — великий птах родини чаплевих. У містах вона з’являється рідко, адже зазвичай полює на берегах річок, озер і ставків. Орнітологи пояснюють, що птахи можуть шукати їжу у незвичних для себе місцях під час сезонних перельотів або кліматичних змін.

Який вигляд має птах

Велика біла чапля може досягати метра у висоту, а розмах її крил перевищує півтора метра. Сніжно-біле оперення робить птаха помітним здалеку, а довгі ноги й шия надають йому особливої грації. Основний інструмент полювання — дзьоб, яким птах ловить рибу, земноводних, комах і навіть дрібних ссавців.

Чапля полює на мілководді, завмираючи в нерухомій позі на кілька хвилин, а потім атакує здобич. Така техніка робить її одним із найефективніших мисливців серед болотних птахів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одному з міст України побачили рідкісного птаха, чисельність якого останніми роками скорочується.