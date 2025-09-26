Рус

Це справжня сенсація: в одній з областей України побачили рідкісного птаха (фото)

Марина Бондаренко
На Дніпропетровщині побачили рідкісного птаха
На Дніпропетровщині побачили рідкісного птаха. Фото Колаж "Телеграфу"

Рідкісний птах кам’янка звичайна знову з’явилася на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині зафіксували рідкісного для регіону птаха — кам'янку звичайну. Його чисельність останніми роками скорочується, тому орнітологи кажуть, що зустріти птаха — справжнє диво.

Птаха кам'янка звичайна — перелітний вид, який останніми роками став рідкістю в регіоні. Про це повідомили в "Мій Дніпро" на Facebook.

Що то за птах

Кам’янка звичайна маленька: довжина тіла приблизно 14-16 сантиметрів, вага — 17-31 грамів. Птах має сіру спинку та живіт, а також чорні крила, плями на очах та самі ж очі. Хвіст своєю чергою теж темний.

Вона живиться переважно комахами, павуками, дрібними наземними молюсками й дощовими черв'яками. Восени іноді додає до раціону ягоди.

Птах кам'янка звичайна
Який вигляд має птах

Вид має великий ареал: Європа, Сибір, також Північна Америка (Аляска, Канада, Гренландія). В Україні — гніздовий і перелітний птах на всій території. Зимує в Африці південніше Сахари. Живе найчастіше на відкритих ділянках з малою рослинністю — кам’янисті схили, безлісні пагорби, кар’єри, узбіччя доріг, будівельні майданчики, старі споруди, де є щілини чи пустоти для гніздування.

