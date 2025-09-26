Це справжня сенсація: в одній з областей України побачили рідкісного птаха (фото)

Рідкісний птах кам’янка звичайна знову з’явилася на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині зафіксували рідкісного для регіону птаха — кам'янку звичайну. Його чисельність останніми роками скорочується, тому орнітологи кажуть, що зустріти птаха — справжнє диво.

Птаха кам'янка звичайна — перелітний вид, який останніми роками став рідкістю в регіоні. Про це повідомили в "Мій Дніпро" на Facebook.

Що то за птах

Кам’янка звичайна маленька: довжина тіла приблизно 14-16 сантиметрів, вага — 17-31 грамів. Птах має сіру спинку та живіт, а також чорні крила, плями на очах та самі ж очі. Хвіст своєю чергою теж темний.

Вона живиться переважно комахами, павуками, дрібними наземними молюсками й дощовими черв'яками. Восени іноді додає до раціону ягоди.

Який вигляд має птах

Вид має великий ареал : Європа, Сибір, також Північна Америка (Аляска, Канада, Гренландія). В Україні — гніздовий і перелітний птах на всій території. Зимує в Африці південніше Сахари. Живе найчастіше на відкритих ділянках з малою рослинністю — кам’янисті схили, безлісні пагорби, кар’єри, узбіччя доріг, будівельні майданчики, старі споруди, де є щілини чи пустоти для гніздування.

