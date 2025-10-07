Можуть вбити? Які птахи мають надзвичайно міцний дзьоб і атакують людей

Орнітолог Костюшин розповів про неочікуваний напад птаха

В Україні є чимало унікальних птахів, які дивують не тільки оперенням, а й своєю силою. До прикладу, чимало людей вважає, що саме ворони чи дятли мають міцний дзьоб, але й інші види.

Що треба знати:

Хто з птахів має міцний дзьоб

Яку загрозу можуть нести чайки

Чому не тільки ворон слід остерігатись у містах

Як розповів "Телеграфу" орнітолог Василь Костюшин, деякі, на перший погляд, безневинні птахи, можуть становити загрозу для людини. І тут йдеться не про якісь хвороби, а про силу дзьоба.

Костюшин каже, що колись, коли ще Каховське водосховище було водосховище, він мав нагоду відвідати його. Перебуваючи на воді він і значення не придав тому, яка велика кількість чайок злетілась. За його словами, така кількість птахів біля водойми цілком звична справа.

"Але тоді я й не здогадувався, які ж міцні дзьоби у чайок", — додає орнітолог.

За словами науковця, коли він стояв у човні та роздивлявся птахів над водосховищем, відчув, що його ніби вдарили по голові. Удар був настільки міцний та неочікуваний, що орнітолог був шокований. Ще більше його здивувало те, що утворилась рана на тім'ї та з неї пішла кров. Спочатку Костюшин не розумів, що сталось, але коли підняв голову й побачив купу чайок, дійшов думки, що одна з них дзьобнула його.

Чайка

Виходячи з цього досвіду, орнітолог додає, що в містах слід остерігатись не стільки ворон, які люблять дзьобом розбивати горіхи, а чайок. Адже ці птахи також мають досить міцний дзьоб. І вони можуть атакувати людину, що може мати дуже неприємні наслідки.

