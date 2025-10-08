Редкую снежную красавицу увидели среди большого города в Украине: она имеет длинный острый клюв (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В городе, который расположен в центрально-восточной части страны, живет редкая белая цапля
В Днепре на одном из городских водоемов сфотографировали большую белую цаплю — редкую птицу, которая обычно встречается в естественных водно-болотных угодьях.
Увидел птицу местный фотограф Юрий Мухин, сообщили в "krivbass.city". Цапля имеет белые перья и длинный клюв.
Белая цапля — крупная птица семейства цаплевых. В городах она появляется редко, ведь обычно охотится на берегах рек, озер и прудов. Орнитологи объясняют, что птицы могут искать пищу в непривычных для себя местах во время сезонных перелетов или климатических изменений.
Как выглядит птица
Большая белая цапля может достигать метра в высоту, а размах ее крыльев превышает полтора метра. Снежно-белое оперение делает птицу заметной издалека, а длинные ноги и шея придают ей особую грацию. Основной инструмент охоты — клюв, которым птица ловит рыбу, земноводных, насекомых и даже мелких млекопитающих.
Цапля охотится на мелководье, замирая в неподвижной позе на несколько минут, а затем атакует добычу. Такая техника делает ее одним из самых эффективных охотников среди болотных птиц.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в одном из городов Украины увидели редкую птицу, численность которой в последние годы сокращается.