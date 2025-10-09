На якому заводі 85 років тому народилась легенда "Зеніт": історія створення фотоапарата

Перші популярні радянські фотоапарати почали випускати наприкінці 1940-х років

Фотоапарат "Зеніт" став справжнім символом радянського фотопромислу. Його створили на Красногорському механічному заводі наприкінці 1940-х років, а серійне виробництво розпочалося у 1952 році.

Камера поєднала у собі частини попередніх моделей, зокрема "Зоркого" та німецької Leica II, і стала першою радянською однооб’єктивною дзеркальною фотокамерою з пентапризмою, що забезпечувала природне відображення зображення у видошукачі. "Телеграф" написав історію створення приладу.

"Зеніт" почали випускати на Красногорському механічному заводі наприкінці 1940 року

Перший однооб’єктивний дзеркальний фотоапарат під назвою "Зеніт" був розроблений і випущений на Красногорському механічному заводі (КМЗ) під Москвою. Серійне виробництво тривало з 1952 по 1956 рік, протягом якого з конвеєра зійшло 39 019 екземплярів основної моделі, а також кілька сотень передсерійних варіантів.

Саме у "Зеніті" вперше в СРСР застосували дахоподібну пентапризму, що дозволяла дивитися у видошукач із рівня очей і бачити зображення у природному, неперевернутому вигляді. Подібне рішення раніше використовували лише в окремих європейських моделях. Завдяки цьому "Зеніт" увійшов до десятки перших у світі малоформатних дзеркальних камер.

Фотоапарат "Зеніт"

Коріння конструкції "Зеніта" сягає легендарного німецького фотоапарата Leica II. У 1934 році його копію під назвою "ФЕД" почали виготовляти в Харкові, а під час війни документацію було передано до Красногорська. Там, із 1948 року, розпочали випуск аналогічної моделі під брендом "Зоркий", що й стала базою для створення "Зеніта".

