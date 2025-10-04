Готуємо сад до зими: три головні завдання, які потрібно виконати на ділянці у жовтні

Після збирання врожаю сад потрібно підготувати до зимівлі

Осінь — час збирання врожаю, проте коли всі плоди зібрані та відправлені на зберігання, розслаблятися рано. У жовтні саме почати готувати сад до зими. Є три ключові завдання, які потрібно виконати на ділянці перед холодами.

"Телеграф" розповість, що саме потрібно зробити, щоб ваш сад був готовий до холодного сезону та успішно пережив зиму.

Три завдання у саду на жовтень

Заберіть опале листя

Це завдання номер один на осінь, пише Express. Заберіть не тільки листя, але гнилі плоди, що залишилися під деревами, якщо такі є, щоб не наражати сад на зараження хворобами і грибками. Крім того, опале листя може стати притулком для зимівлі шкідників, слимаків або личинок. Щоб уникнути цього, зберіть листя з саду. Це також вплине на зовнішній вигляд ділянки — вона буде доглянутішою.

Осінній сад. Фото: згенеровано ШІ

Висмикніть бур’яни

Може здатися, що висмикування бур’янів — це весняне чи літнє завдання, проте осінь також підходить для цього. У жовтні ґрунт більш вологий і м’який, а значить бур’яни будуть видалятися простіше і швидше. Це потрібно для того, щоб шкідливі рослини не вкоренилися на ділянці.

Обріжте кущі та багаторічні рослини

У жовтні дуже важливо провести санітарну обрізку кущів та багаторічних рослин у саду. Це допоможе зберегти їх здоровими та захистити від поширення хвороб, якщо вже з’явилися їх ознаки. Обріжте сухі гілки чистим секатором і кущі на ділянці будуть виглядати красиво і охайно, як і інші багаторічні рослини.

