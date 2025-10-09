Опавшие листья могут быть опасны: почему так важно убрать их как можно скорее

Узнайте, что делать с опавшими листьями осенью

Осень — время сбора урожая, уборки участков и огородов, сгребания опавших листьев. Как оказалось, оно может быть опасным, особенно когда намокает. Поэтому очень важно собрать листья как можно скорее.

"Телеграф" расскажет о неожиданном вреде опавшего листья и почему нужно поскорее убрать его с сада и газона.

Опавшая листва может быть опасна, когда намокает во время осенних дождей, так как на ней можно поскользнуться и упасть, пишет Express. Особенно эта угроза усиливается, когда выпадает первый снег и начинаются заморозки — листья под слоем снега становятся еще более скользкими. Именно поэтому их нужно убрать из сада.

Осенью очень важно убрать опавшие листья с сада и газона

Кроме того, если у вас на участке есть газон, не собранные листья могут перекрывать доступ света и воздуха к траве, что в итоге испортит вид лужайки. Поэтому листья лучше поскорее убрать. К тому же это сделает ваш участок более ухоженным и опрятным.

Что делать с опавшими листьями?

Первое, что приходит на ум — это сжечь их. Однако делать этого ни в коем случае нельзя, так как можно получить штраф и навредить окружающей среде. Лучше сделайте из листьев природную и бесплатную мульчу для грядок, утепления цветов на зиму и плодовых деревьев.

Также из опавших листьев можно сделать компост. Для этого измельчите их и сложите в контейнер или на кучу в специально отведенном месте где-то на участке. Также добавьте туда органические отходы для лучшего компостирования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выдворить голубей с дачи или балкона. Простой и гуманный способ