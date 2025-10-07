Готуємо сад до зими: що обов’язково потрібно зробити на ділянці у жовтні

До морозів потрібно встигнути підготувати сад до зимівлі та прибрати все зайве

Осінь — час збору врожаю та підготовки до зими. Дуже важливо навести лад на ділянці до настання холодів та снігопадів. І жовтень для цього чудово підходить — ще не дуже холодно і місцями навіть буває сухо.

"Телеграф" розповість, що обов’язково потрібно зробити в саду до морозів.

Як підготувати ділянку до зими?

Перше, що потрібно зробити, — це зібрати весь урожай і насіння квітів, якщо досі цього не зробили, пише Express. Не залишайте на деревах ні яблук, ні груш. Причому зібрати потрібно також і гнилі та зіпсовані фрукти, щоб вони не поширювали хвороби і грибки.

Також у жовтні потрібно прибрати відмерлі рослини та опале листя, щоб привести зовнішній вигляд саду до ладу. З них можна зробити компост або ж просто викинути на звалище, але в жодному разі не можна спалювати.

Очищення саду, грядок та клумб від висохлих стебел рослин та листя також запобігатиме появі шкідників та грибків, які можуть поширитися на інші багаторічні рослини. У жовтні саме час обрізати чагарники та деякі види рослин, які поросли за літній сезон. Це зробить ваш сад більш доглянутим та охайним.

Можна також провести санітарну дезінфекцію саду, використовуючи спеціальні засоби. Це допоможе позбутися шкідників і грибків, які причаїлися в корі та ґрунті до весни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що посіяти у жовтні для раннього врожаю навесні. Серед культур часник, кріп, цибуля і не тільки.