Очікується мороз? В яких областях України буде найхолодніше

В Україні очікується прохолодна погода

В Україні нещодавно випав перший сніг, але найближчим часом сильних морозів не очікується. Однак погода буде дощовою, тому не варто забувати парасольку, виходячи на вулицю.

На своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко розповіла, що у п’ятницю, 10 жовтня, в Україні також очікуються дощі. У деяких регіонах буде вітряно та хмарно.

Яка погода буде в Україні 10 жовтня

Завтра, 10 жовтня, погода буде типовою для пізньої осені. Атмосферні фронти та близькість циклону принесуть поривчастий північно-західний вітер, а опади не оминуть багато регіонів України.

В Україні буде дощово та прохолодно 10 жовтня

Вдень температура повітря очікується на рівні +9…+14 градусів. Найхолодніше буде у Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях. А у східних областях ще збережуться теплі дні, там температура повітря підніметься до +15…+19 градусів.

У Києві п’ятниця буде хмарною та дощовою, із сильним північно-західним вітром. Вдень стовпчики термометра покажуть близько +11…+13 градусів. Тому, як стверджує експерт, зараз парасольки, пальта та зручне взуття актуальні як ніколи.

Погода в Україні на 10 жовтня

Тим часом волога та прохолодна погода порадує любителів грибів, адже дощі забезпечать достатнє зволоження ґрунту. Мороза найближчими днями не очікується, а це також створить сприятливі умови для активного росту грибів.

