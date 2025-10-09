Очікується мороз? В яких областях України буде найхолодніше
В Україні очікується прохолодна погода
В Україні нещодавно випав перший сніг, але найближчим часом сильних морозів не очікується. Однак погода буде дощовою, тому не варто забувати парасольку, виходячи на вулицю.
На своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко розповіла, що у п’ятницю, 10 жовтня, в Україні також очікуються дощі. У деяких регіонах буде вітряно та хмарно.
Яка погода буде в Україні 10 жовтня
Завтра, 10 жовтня, погода буде типовою для пізньої осені. Атмосферні фронти та близькість циклону принесуть поривчастий північно-західний вітер, а опади не оминуть багато регіонів України.
Вдень температура повітря очікується на рівні +9…+14 градусів. Найхолодніше буде у Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях. А у східних областях ще збережуться теплі дні, там температура повітря підніметься до +15…+19 градусів.
У Києві п’ятниця буде хмарною та дощовою, із сильним північно-західним вітром. Вдень стовпчики термометра покажуть близько +11…+13 градусів. Тому, як стверджує експерт, зараз парасольки, пальта та зручне взуття актуальні як ніколи.
Тим часом волога та прохолодна погода порадує любителів грибів, адже дощі забезпечать достатнє зволоження ґрунту. Мороза найближчими днями не очікується, а це також створить сприятливі умови для активного росту грибів.
Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода взимку 2025-2026 року. Може бути набагато холоднішим, ніж у попередні роки.