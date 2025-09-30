Рекордні морози і снігопади? Синоптики дали різкий прогноз на зиму

Зима 2025-2026 буде екстремально холодною

Після теплих сонячних днів в Україні раптово похолодало. Подекуди випав перший сніг і позначки термометрів опустилися до мінусових температур. Так метеорологи вже з'ясували, якої зими чекати у 2025-2026 роках.

На погоду у всьому світі значною мірою впливає Ла-Нінья. Це кліматичне явище, яке полягає в охолоджені вод Тихого океану біля екватора. Так взимку 2025-2026 погодні умови у Східній Європі, до якої входить Україна, можуть бути значно складнішими, ніж у попередні сезони, пише mkweather.com.

Ла-Нінья створює передумови для двофазної зими 2025-2026. У грудні переважатиме вплив Атлантики, а у лютому — континентальні холоди. Зважаючи на це, у грудні в Східній Європі буде відносно тепла погода з опадами. А вже у січні і лютому варто очікувати сильних морозів, заметілі та снігопади. Тож Східна Європа буде найхолоднішим регіоном континенту у 2025-2026 роках.

Прогноз погоди на зиму 2025-2026, скриншот з сайту mkweather.com

Так вже у січні в Україні прогнозують сильні снігопади і низькі температури. А лютий 2026 року може стати найхолоднішим зимовим місяцем протягом останніх років через арктичне повітря. Тож варто очікувати рекордних морозів, ожеледиці та заметілей. За прогнозом синоптиків, найхолодніше буде у центральних та східних областях України.

