Ожидается мороз? В каких областях Украины будет холоднее всего
В Украине ожидается прохладная погода
В Украине недавно выпал первый снег, но в ближайшее время сильных морозов не ожидается. Однако погода будет дождливой, поэтому не стоит забывать зонтик, выходя на улицу.
На своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко рассказала, что в пятницу, 10 октября, в Украине также ожидаются дожди. В некоторых регионах будет ветрено и облачно.
Какая погода будет в Украине 10 октября
Завтра, 10 октября погода будет типичной для поздней осени. Атмосферные фронты и близость циклона принесут порывистый северо-западный ветер, а осадки не обойдут стороной многие регионы Украины.
Днем температура воздуха ожидается на уровне +9…+14 градусов. Холоднее всего будет в Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. А в восточных областях еще сохранятся теплые дни, там температура воздуха поднимется до +15…+19 градусов.
В Киеве пятница будет облачной и дождливой, с сильным северо-западным ветром. Днем столбики термометра покажут около +11…+13 градусов. Поэтому, как утверждает эксперт, сейчас зонты, пальто и удобная обувь актуальны как никогда.
Тем временем влажная и прохладная погода порадует любителей грибов, ведь дожди обеспечат достаточное увлажнение почвы. Мороза в ближайшие дни не ожидается, а это также создаст благоприятные условия для активного роста грибов.
