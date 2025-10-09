Ожидается мороз? В каких областях Украины будет холоднее всего

В Украине ожидается прохладная погода

В Украине недавно выпал первый снег, но в ближайшее время сильных морозов не ожидается. Однако погода будет дождливой, поэтому не стоит забывать зонтик, выходя на улицу.

На своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко рассказала, что в пятницу, 10 октября, в Украине также ожидаются дожди. В некоторых регионах будет ветрено и облачно.

Какая погода будет в Украине 10 октября

Завтра, 10 октября погода будет типичной для поздней осени. Атмосферные фронты и близость циклона принесут порывистый северо-западный ветер, а осадки не обойдут стороной многие регионы Украины.

В Украине будет дождливо и прохладно 10 октября

Днем температура воздуха ожидается на уровне +9…+14 градусов. Холоднее всего будет в Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. А в восточных областях еще сохранятся теплые дни, там температура воздуха поднимется до +15…+19 градусов.

В Киеве пятница будет облачной и дождливой, с сильным северо-западным ветром. Днем столбики термометра покажут около +11…+13 градусов. Поэтому, как утверждает эксперт, сейчас зонты, пальто и удобная обувь актуальны как никогда.

Погода в Украине на 10 октября

Тем временем влажная и прохладная погода порадует любителей грибов, ведь дожди обеспечат достаточное увлажнение почвы. Мороза в ближайшие дни не ожидается, а это также создаст благоприятные условия для активного роста грибов.

