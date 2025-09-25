Одесі взимку загрожує велика проблема, але не з опаленням: чого чекати

Через удари РФ українські міста можуть зіткнутися з блекаутами. Найбільші ризики — в Одесі, Харкові, Запоріжжі та інших.

В Україні через удари Росії можливі суттєві труднощі з опалювальним періодом. Однак деяким іншим містам варто підготуватися також до проблем з електрикою. Серед проблемних — Херсон, Харків, Суми, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв та Одеса. В Запоріжжі, до прикладу, ситуація складна, одного разу ворог одночасно атакував усі підстанції міста. Подібне росіяни робили й в Харкові.

На цьому наголошує експерт з ЖКГ Олег Попенко в інтерв'ю "Телеграфу". Інше місто, яке в зоні ризику щодо електроенергії — Одеса. Він також позитивно оцінив зусилля міської влади щодо підготовки до опалювального сезону.

Більше про ризики — у нашому матеріалі: Київ, Одеса, Харків, Запоріжжя і не тільки: яким ще містам загрожують блекаути у разі ударів по енергетиці

Чому в Одесі можливі проблеми з електрикою

В Одесі існує ризик перебоїв з електропостачанням і не тільки взимку. Місто залежить лише від однієї лінії, що йде від Південноукраїнської АЕС. Альтернативного шляху постачання немає, оскільки імпорт електроенергії блокується з боку Придністров’я. Парадокс у тому, що самі жителі цього регіону періодично залишаються без світла, однак водночас не дозволяють Україні налагодити постачання електрики з Румунії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у вересні Володимир Путін визнав ефективність українських ударів по нафтопереробних підприємствах РФ і заявив про намір посилити атаки на українську енергетику взимку. За даними Міненерго, з початку повномасштабної війни пошкоджено чи зруйновано близько 63 тисяч енергооб’єктів, а удари по енергетичній інфраструктурі тривають постійно.