В українській мові немає слова "уют": як правильно його перекласти

Викорінюємо суржик разом із "Телеграфом"

Українська мова насправді дуже багата і багатогранна, але багато хто, хто тільки вирішив перейти на неї, припускається низки помилок через її дальню схожість з іншими слов’янськими мовами. Зокрема деякі продовжують говорити слово "уют", хоча в українській мові його немає.

Слово "уют" за різними версіями може мати праслов’янське походження (від того ж кореня, що і "приют", "ютиться") або латиське походження (jumta означає "дах", "укриття"). Дехто використовує слово "уют" і в українській мові, але це грубий суржик.

Слово "уют" правильно перекладається українською мовою як "затишок", від слова "тиша". При цьому, що цікаво, слово "затишок" використовується не тільки для опису комфортної середи, але ще й тихого місця, без зайвого шуму, суєти, загалом стану спокою, перерви. До нього також є такі синоніми як "захистя", "захисток", "затінок", "затишшя".

Ось кілька прикладів, як слово "затишок" можна використовувати у реченні:

Кузьма Кузьмич відчував такий затишок, який приходив до нього тільки відразу після великого радісного збудження.

Тут, у зеленому затишку між дерев, були старі могили – виднілися хрести, залізні огорожі, мармурові пам'ятники….

Тихо навкруги, мертво .. Лиш де-не-де прокинеться пташка, непевним голосом обізветься зі свого затишку.

Артилеристи їздили купатися позмінно в Одесу до лазні, .. коли на фронті випадав сякий-такий затишок.

Мошкара і комарня причаювалася під листям у затишку.

Юхим лежав і міркував, потомлений ходою та турботами, впивався прохолодними пестощами передвечірнього затишку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською називати барбершоп.