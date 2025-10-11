Не зав’яне і не згниє: простий спосіб зберегти буряки соковитими до самої весни

Насамперед буряк потрібно помити і просушити

Після збирання врожаю важливо не лише зібрати овочі, а й правильно їх зберігати. Існує безліч простих, але ефективних лайфхаків, які дозволяють помідорам довше залишатися свіжими, а бурякам — соковитими й твердими до самої весни.

На Tik-Tok сторінці "Ремонт старого будинку" поділилися відео, де показали, як правильно зберігати буряк. Для лайфхаку потрібні звичайні поліетиленові пакети та зубочистки.

Як зберегти буряки соковиті до самої весни

Щоб урожай буряка не зав’яв і не втратив свій смак його потрібно правильно зберігати. І є один простий, але надійний метод, як це зробити без особливих зусиль. Насамперед коренеплоди потрібно ретельно очистити від землі, просушити та зрізати "хвостики".

Як правильно зберігати врожай буряків

Далі візьміть пакети, покладіть по 4-5 штук в один пакет і зробіть у ньому зубочисткою кілька отворів, щоб повітря вільно циркулювало, а всередині не накопичувалася волога.

Такі пакети можна зберігати у льоху, на балконі або у прохолодному підвалі. Завдяки цьому нехитрому способу буряк залишатиметься соковитим і свіжим аж до самої весни.

