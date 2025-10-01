Знадобиться горілка і скотч: незвичайний лайфхак, щоб зберегти зелені помідори до зими (відео)

У мережі показали незвичайний спосіб, як зберігати зелені помідори на зиму

До холодів помідори не завжди встигають дозріти, тому багатьом дачникам доводиться збирати зелені овочі. Є багато різних способів, як змусити дозрівати вже зірвані зелені помідори. Однак у мережі знайшовся один незвичайний лайфхак, який допоможе зберегти свіжі помідори аж до зими.

"Телеграф" розповість, що потрібно зробити з овочами, щоб вони довше зберігалися та були свіжими.

У мережі поширюється цікавий лайфхак із горілкою та скотчем, який нібито має допомогти помідорам добре зберегтися. Користувачка Наталія Глушко вирішила перевірити цей спосіб і зняла відео, як готує зелені плоди до зимівлі. Жінка сподівається, що це допоможе помідорам зберігати свіжість до Нового року.

Побачила лайфхак, як зберегти помідори, щоб вони швидко не спіли. Побачила, то треба ж випробувати. Помідори є, скотч мається, то чого ж і не зробить. Нарвала зелених помідор, обтерла горілкою (мити їх не потрібно), позаклеювала і в погріб. Наталія Глушко

Суть лайфхака в тому, щоб натерти зелені помідори будь-якою горілкою, а потім заклеїти скотчем "попки" овочів. Саме цим на відео і займається юзерка. Важко сказати, чи це спрацює, але спробувати все одно варто.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на звичайних чорнобривцях можна заробити. Як використовуються квіти та по чому їх продають.