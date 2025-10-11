Не завянет и не сгниет: простой способ сохранить свеклу сочной до самой весны

Прежде всего свеклу нужно помыть и просушить

После сбора урожая важно не только собрать овощи, но и правильно их хранить. Существует множество простых, но эффективных лайфхаков, которые позволяют помидорам дольше оставаться свежими, а свекле — сочной и твердой до самой весны.

На Tik-Tok странице "Ремонт старого дома" поделились видео, в котором показали, как правильно хранить свеклу. Для лайфхака потребуются обычные полиэтиленовые пакеты и зубочистки.

Как сохранить свеклу сочной до самой весны

Чтобы урожай свеклы не завял и не потерял свой вкус — его нужно правильно хранить. И есть один простой, но надежный метод, как это сделать без особых усилий. Прежде всего, корнеплоды нужно тщательно очистить от земли, просушить и срезать "хвостики".

Как правильно хранить урожай свеклы

Далее возьмите пакеты, положите по 4-5 штук в один пакет и сделайте в нем зубочисткой несколько отверстий, чтобы воздух свободно циркулировал, а внутри не скапливалась влага.

Такие пакеты можно хранить в погребе, на балконе или в прохладном подвале. Благодаря этому нехитрому приему свекла будет оставаться сочной и свежей вплоть до самой весны.

