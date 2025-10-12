Крошечного редкого охотника увидели в нацпарке Украины: что это за совенок (фото)

Воробьиный сыч вырастает не более 20 сантиметров

Природоохранники из одного украинского парка увидели дупло с птенцами редкой птицы воробьиного сыча, одного из самых маленьких представителей семейства совых.

Воробьиный сыч живет в Национальном природном парке "Припять-Стоход". Он занесен в Красную книгу Украины, а также охраняется международными соглашениями — Конвенцией CITES и Бернской конвенцией, как объяснили на фейсбук-странице НПП "Припять-Стоход".

Для справки

Воробьиный сыч — маленькая сова высотой около 16-19 см с круглой головой, большими желтыми глазами и серо-бурым оперением с белыми пятнами. Несмотря на крохотные размеры, это хищник: он охотится на мелких грызунов, птенцов и больших насекомых.

Маленькое совенко

Птица обычно поселяется в старых дуплах дятлов, в хвойных или смешанных лесах Полесья и Карпат. Воробьиный сыч ведет скрытый образ жизни, поэтому обнаружить его гнездо в природе – настоящая редкость.

Специалисты парка отмечают, что такие находки имеют большое значение для охраны вида. Необходимо фиксировать места гнездования, наблюдать за состоянием популяции и создавать условия для размножения — в частности, развешивать искусственные гнездовья, которые привлекают этих сов.

