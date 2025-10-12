Змінив громадянство і заробляє мільярди на крадіжках: де зараз старший син Януковича і як він виглядає

Олександр знаходиться під санкціями і краде українське вугілля

Колишній президент Віктор Янукович мав двох синів. Один із них, однофамілець скандального політика, загинув у 2015 році на Байкалі. Другий, Олександр, зараз разом із сім’єю проживає в країні-агресорці.

Що потрібно знати:

Старший син Януковича втік з України у 2014 році

Олександр володів великим бізнесом у Донецьку, допоки його не пограбували сепаратисти

Наразі він отримує мільярди від продажу вугілля з окупованих територій України

Янукович-молодший народився 10 липня 1973 року в Єнакієвому Донецької області. Нині йому 52 роки. Він здобув освіту стоматолога, проте за фахом ніколи не працював. Натомість займався бізнесом у сферах будівництва, нерухомості, нафтопродуктів, земельних ділянок та торгівлі зерном. Другу "вищу" Олександр отримав у Донецькому національному університеті, ставши дипломованим економістом.

Олександр Янукович (ліворуч) у молодості

Під час президентства батька чоловік створив благодійний фонд "Олександр Янукович" та розпочав кар’єру у будівельній сфері, очоливши корпорацію "Менеджмент Ассетс Компані (МАКО)". У 2012 році журнал "Кореспондент" присвоїв йому 4-те місце у рейтингу "100 найвпливовіших українців", а у 2014 році видання "Новое время" включило його до списку "100 найбагатших українців".

2014 року Олександр втік з України до Росії разом із батьком. Щодо нього в Україні було відкрито справу за ухилення від сплати податків на суму понад 50 мільйонів гривень. Крім того, його оголосили у розшук за підозрою у підробці документів. Прокуратури Швейцарії, Австрії та Ліхтенштейну також порушили кримінальні справи проти Януковича-молодшого за підозрою у відмиванні грошей. У цей період Євросоюз заморозив активи Олександра та членів його родини. У 2015 році старшого сина колишнього президента було оголошено в міжнародний розшук через Інтерпол, однак у 2017 році його ім’я було виключено з бази.

Де зараз Олександр Янукович

Після втечі з України старший син Януковича організував бізнес у Росії, зосередившись на управлінні фінансово-промисловими групами. Нині Олександр проживає з дружиною та двома дітьми в Санкт-Петербурзі. З 2024 року чоловік має російське громадянство. Включений у розширений список санкцій Євросоюзу і також потрапив під санкції США, Британії та ряду інших країн.

Старший син Януковича веде відокремлений спосіб життя, а останні його фотографії у мережі датовані 2017 роком.

Олександр Янукович із дружиною Оленою у 2017 році

Весь бізнес, яким чоловік володів у Донецьку до 2014 року, було націоналізовано самопроголошеною "ДНР". Наразі в офісах Януковича розміщуються окупанти. При цьому в лютому 2025 року стало відомо, що син Януковича отримує мільярди, продаючи вугілля з окупованих територій України. Пов’язана з ним компанія закуповує вугілля у різних постачальників на Донбасі та відправляє його до Туреччини залізничним та морським транспортом.