Говорив про борги. Якими були останні слова блогера Ганіча і що він ще викладав у мережу (фото, відео)

Трейдер, який працював з криптовалютою, розповідав про проблеми з грошима

Відомий в Україні блогер Костянтин Ганіч, якого у п’ятницю, 11 жовтня, знайшли мертвим у власному авто у Києві, в останньому своєму відеоповідомленні у соціальній мережі розповідав про проблеми професії трейдера.

Що потрібно знати:

Бізнесмен Костянтин Ганіч вів Instagram-блог із 70 тисячами підписниками

В останньому відео блогер викрив ілюзію розкішного життя багатьох колег

Раніше у травні 2025 року трейдер привернув увагу публіки своєю дорогою Ferrari у Києві

32-річний бізнесмен володів сторінкою у популярній соцмережі Інстаграм, на яку (на момент публікації цього матеріалу) підписано близько 70 тисяч користувачів. Свій блог Костянтин вів із червня 2013 року.

У ньому Ганіч публікував багато постів, пов’язаних з його професійною діяльністю — він був директором ГО "Асоціація трейдерів України" та співвласником консалтингової компанії "ТСТА КОНСАЛТИНГ", яка надає освітні та консультативні послуги у сфері фінансів та інвестицій.

Своє останнє повідомлення український трейдер виклав 27 вересня 2025 року. Це відео, в якому Костянтин розповідає, що багато його колег, які демонструють красиву картинку у соцмережах, насправді мають серйозні проблеми з грошима і навіть мають великі борги.

Я там дивлюся, у нього майбахи, бентлі, решта. Ось, а коли в житті зустрічаєшся, дізнаєшся, що - то в оренді, то в лізингу. Там він гроші винен. Ну, ось ця картинка і реальність, вона дуже сильно відрізняється Костянтин Ганіч у своєму останньому пості в Інстаграмі

Також бізнесмен ділився своїм досвідом у сфері інвестицій та робив рекламу своїх послуг.

Нагадаємо, що у травні 2025 року Ганіч "засвітив" у Києві своє розкішне авто преміумкласу, вартістю близько 15 мільйонів гривень. Тоді про його Ferrari, що роз’їжджала столицею під час війни, не вмовкали багато українців.