Блогер Ганіч розстався з коханою за кілька місяців до смерті. Хто вона і як виглядає (фото)

Бізнесмен розстався з дівчиною після 5 років стосунків

Український бізнесмен, трейдер та блогер Костянтин Ганіч, знайдений застреленим у салоні власного авто у Києві 11 жовтня, раніше був одружений. У мережі є кадри з весілля колишнього подружжя.

Що потрібно знати:

Колишньою дружиною підприємця Костянтина Ганіча була українка Анастасія Клімова

Пара зіграла весілля восени 2023 року

За кілька місяців до трагедії Ганіч та Клімова розійшлися

32-річний підприємець був у розлученні з українкою Анастасією Клімовою. На сторінці дівчини в соцмережі Інстаграм зазначено, що вона є практикуючим експертом по роботі з підсвідомістю та духовним провідником.

Ще будучи у стосунках з Костянтином, Анастасія нерідко ділилася фотознімками та відео з чоловіком. Згідно з її публікаціями, вони майже 4 роки зустрічалися як звичайна пара і за цей час Ганіч робив їй пропозицію руки та серця двічі.

Наша історія неймовірна, бо майже 4 роки ми зустрічались як пара, і за цей час коханий мені вже 2 рази робив пропозицію і 2 рази я казала "так". До речі, а саме наше ідеальне весілля ми організували самостійно за 3 тижні, де все пройшло в кайф, в легкості та найкращим чином! писала Анастасія у листопаді 2023 року

Ганіч робив пропозицію коханій 2 рази. Фото: instagram.com/nastya_magic

5 жовтня 2024 року Клімова виклала святковий пост на честь річниці весілля.

Пара одружилася у жовтні 2023 року /instagram.com/nastya_magic Пара одружилася у жовтні 2023 року /instagram.com/nastya_magic

У червні 2025 року дівчина розповіла своїм підписникам, що вона з блогером більше не разом. Причиною розлучення, за її словами, стала 5-річна криза у стосунках.

5 років разом, пліч-о-пліч — бідність і розкладачка, коронавірус, банкрутство, війна… Ми проходили, здавалося б, неможливе, і з’явилася ілюзія: пройдемо і п’ятирічну кризу. Але ж ні. Криза стала точкою, де кожному з нас довелося запитати себе: а чи ми готові змінюватися? Анастасія Клімова

Клімова поки що ніяк не коментувала смерть колишнього чоловіка. Судячи з підписок, Анастасія і після розлучення стежить за сторінкою покійного Константина. Дітей у пари не було.

Нагадаємо, що у травні 2025 року саме Ганіч "засвітив" у Києві своє розкішне авто преміумкласу, вартістю близько 15 мільйонів гривень. Тоді про його Ferrari, що роз’їжджала столицею під час війни, не вмовкали багато українців.